Podem rectifica i votarà a favor d'investigar el nexe entre González i els GAL al Congrés

En este caso, además, nuestros principios y trayectoria entroncan con una voluntad clara de la sociedad vasca y también del conjunto de la sociedad española de investigar los hechos referidos. Por todo ello, votaremos a favor de la Comisión en la Mesa. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 19, 2020



Podem rectifica i finalment votarà a favor de la comissió al Congrés per investigar el nexe entre l'expresident del govern espanyol Felipe González i els GAL. Així ho ha anunciat el portaveu de la formació lila, Pablo Echenique, després de 24 hores de xoc intern entre dirigents del partit , especialment els d'Euskadi, i també dels comuns, que ja van advertir aquest dijous que votarien a favor de tot instrument de "transparència".El posicionament erràtic de Podem amb aquesta qüestió deixa al descobert les dificultats per mantenir la coherència un cop es traspassa la porta de la Moncloa per governar de la mà dels socialistes. L'aposta per rebutjar la comissió contrastava amb el discurs impugnatori de Pablo Iglesias quan va retreure al PSOE que tingués tacades les mans de "calç viva".La polèmica es va desfermar des del moment en què Echenique va rebutjar que aquesta comissió demanada per ERC, JxCat, la CUP, Bildu i el BNG fos necessària perquè considerava que "no aportaria res nou". Des d'aleshores, les crítiques externes des dels grups sol·licitants -molts d'ells de la majoria que va permetre la investidura-, s'han anat multiplicant, però també les internes. Podem Euskadi, a les portes d'afrontar les eleccions del 12 de juliol, va emetre un comunicat aquest mateix dijous i també ho van fer els comuns.Pablo Iglesias ha decidit tallar en sec el xoc i Echenique ha emès una rectificació pública a través de les xarxes socials acompanyada d'un argumentari per justificar el seu posicionament inicial. Si bé justifica el vot afirmatiu per "coherència" en la trajectòria del partit, atribueix la polèmica a la croada de la dreta contra el govern de coalició a la Moncloa i al context electoral a Euskadi.Per una banda, el portaveu de Podem argumenta que l'informe de la CIA publicat per La Razón "no aporta res que no se sabés" i està confeccionat a través de retalls de premsa. A més, carrega contra la intenció d'aquest diari de "trencar" el govern de coalició. Per una altra banda, considera que la "maniobra hagués quedat en res" si no fos perquè hi ha eleccions basques i la qüestió interessa els nacionalistes. "Millor parlar del GAL que de Zaldíbar o de l'ingrés mínim vital", ha dit Echenique en clara referència al PNB. Al mateix temps, ha dit, també PP i Vox estan "encantats" de parlar-ne per poder fer referència a ETA."No s'estaria parlant d'això si no hi hagués govern de coalició i eleccions basques", resumeix Echenique, que confirma que, finalment, Podem votarà a favor de la comissió perquè sempre ha defensat que s'ha d'investigar el terrorisme d'Estat: "Els nostres principis i trajectòria entronquen amb una voluntat clara de la societat basca i també del conjunt de la societat espanyola d'investigar els fets".En les hores prèvies a la rectificació, Pili Zabala, que va ser candidata per Podem a les eleccions basques del 2016, ha manifestat a Iglesias la seva "decepció, inquietud, preocupació i menyspreu" per la decisions inicial del partit de rebutjar la comissió. En Comú Podem, per la seva banda, va anunciar en un comunicat que estarien "al costat de la transparència en les iniciatives que tractin d'esclarir la veritat" sobre uns fets tan greus com el terrorisme d'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor