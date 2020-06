L'Estat impossibilita la renovació del permís de residència als joves migrants

Els educadors socials avisen: "Quedaran exclosos de l'accés a l'habitatge, formació o integració laboral"

L'Ajuntament de Barcelona reclama al govern espanyol una modificació de la llei d'estrangeria

Demostrar ingressos de 537 euros per renovar per primera vegada el permís de residència i de 2.151 per fer-ho una segona. Això és el que s'exigeix a un menor no acompanyat quan fa els 18 anys. A més, els ingressos no poden venir de prestacions públiques. És el criteri que aplica el govern espanyol en les primeres i segones renovacions de permisos de residència a joves migrants arran de dues sentències del Tribunal Suprem del 2018 i el 2019. A la pràctica això converteix en impossible la renovació del permís de residència no lucratiu, és a dir, que no permet treballar. En el cas d'aspirar a obtenir un permís de treball, necessiten un contracte laboral d'un any. Un camí igualment difícil.Tots els permisos de residència que han caducat a partir dels tres mesos previs a l'estat d'alarma queden prorrogats fins al desembre i el sector de l'educació social avisa de l'abisme al qual l'Estat abocarà els joves a finals d'any si no canvia el criteri. "Quedaran exclosos de l'accés a l'habitatge, formació o integració laboral", expliquen dos educadors socials consultats per"No estan preparats a tots els nivells per a dur una vida autònoma de manera plena i, si no els podem acompanyar en aquest procés, quedaran completament desemparats i formaran part dels serveis de sensellarisme dels municipis", afegeixen.Aquests dos educadors socials expliquen com ja han començat a rebre negatives a l'hora de concedir renovacions dels permisos. "Nosaltres acompanyem cinc joves i quatre han rebut una resolució desfavorable", expliquen. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions encara no ha facilitat dades de quantes sol·licituds ha tombat amb el nou criteri però des del sector es parla d'unes 6.000 arreu de l'estat espanyol.Un altre educador social consultat per aquest diari assegura que és coneixedor de casos en què el permís de residència s'ha revocat després d'haver comunicat que es concediria. "S'ho han trobat de cop i entenen que el missatge que els transmet l'Estat és que se'n vagin d'aquí", explica.Un missatge que contrasta amb l'emès pel govern espanyol. Al gener, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, assenyalava l'arribada de "milions d'immigrants" a l'estat espanyol com l'única opció per mantenir el "nivell de vida", en referència a les pensions. A la pràctica, però, l'Estat incrementa les traves perquè joves que ja viuen aquí puguin continuar fent-ho. En canvi, el govern espanyol sí que autoritza la concessió de permisos de treball a infants de 16 a 18 anys.Les dificultats per renovar els permisos de residència formen part de les converses entre la Moncloa i la Generalitat. Fonts del Govern asseguren que l'executiu català ja ha transmès al de Pedro Sánchez la necessitat de "flexibilitzar" els criteris per evitar que molts joves entre 18 i 21 anys "perdin la regularitat" obtinguda quan eren menors.Des de la Generalitat plantegen que l'Estat concedeixi permisos de treball quan els joves compleixin els 18 anys, igual que ja ho fa ara entre els 16 i la majoria d'edat. La Generalitat és l'encarregada de valorar els informes d'integració per renovar els permisos de residència però sense un canvi legal aquest aval queda en paper mullat.Precisament, l'Ajuntament de Barcelona reclama al govern espanyol la modificació de l'article 198 del reglament de la llei d'estrangeria, segons explica el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra. L'article estableix que per obtenir el permís de residència a l'hora de complir 18 anys és necessari comptar amb mitjans econòmics suficients, tenir un contracte laboral de 40 hores per un any de durada, o treballar com a autònom en alguna activitat que garanteixi l'ingrés de 537 euros mensuals."Els mitjans econòmics que es demanen als joves són desproporcionats, però les sentències s'han d'aplicar", diu Serra, que confia en la via política per capgirar la situació. El regidor defensa una "modificació exprés" de la llei i assegura que la Secretaria d'Estat de Migracions s'ha compromès a aplicar el canvi legal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor