Ferran Bel (PDECat) defensa convocar eleccions «com més aviat millor»

Ferran Bel, secretari d'organització del PDECat i diputat al Congrés, ha assegurat aquest divendres al Canal 21 Ebre que la seva opinió "personal" passaria per convocar eleccions catalanes "com més aviat millor" perquè el Govern "ha tocat fons". Aquest és el fragment d'avançament que n'ha publicat el diari La Marfanta La visió de Bel constrasta amb la visió que trasllada públicament l'espai de Junts per Catalunya (JxCat), que defensa no convocar les eleccions fins que estigui "encarrilada" la sortida de la crisi econòmica derivada del coronavirus. Així ho va certificar, una vegada més, el president Quim Torra aquest dimecres al Parlament.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, també va avisar dimarts que el calendari electoral és competència exclusiva de Torra, sobre el qual pesa la decisió del Tribunal Suprem en relació a la seva inhabilitació. ERC, soci de Govern, reclama posar ja damunt la taula la data dels comicis, però de moment no hi ha acord.

