Llibertat amb càrrecs pels dos CDR detinguts pels Mossos

Ahir vespre, @mossos van detenir dos independentistes i va imputar un tercer per assistir a diverses mobilitzacions. Actualment, estan pendents de passar a declarar a jutjats.



Seguirem informant. — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) June 19, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos manifestants independentistes acusats de desordres públics, segons ha confirmat la mateixa policia catalana a. Fonts dels Comitès de Defensa de la República (CDR) expliquen a aquest diari que els dos detinguts són membres de comitès locals del Barcelonès.Alerta Solidària ha denunciat les detencions aquest divendres a la tarda a través de les xarxes socials. L'organització també explica que hi ha una tercera persona, a la qual han obert una investigació "per haver assistit a diverses mobilitzacions". Després de declarar als jutjats, les dues persones detingudes han quedat en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars.Diversos CDR d'arreu de Catalunya han mostrat, a través de les xarxes socials, el seu rebuig a les detencions i han reclamat explicacions a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Interior que dirigeix el conseller Miquel Buch.Aquestes detencions arriben dos dies després que es conegués que el Govern demana penes de presó per a tres manifestants del grup dels "nou de Lledoners"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor