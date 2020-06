El País Valencià mantindrà mesures de la fase 3 tot i la fi de l'estat d'alarma

El govern valencià mantindrà les mesures de prevenció de l'anomenada "fase 3 avançada" del pla de desescalada del País Valencià. S'aplicaran tot i que la nova normalitat entrarà en vigor diumenge. Així, la distància de metre i mig entre persones o el 75% d'aforament en establiments continuaran vigents durant la "nova normalitat".Així ho ha decidit l'executiu valencià en un acord de Ple del Consell que es publicarà en el DOGV i que pren com a base el decret del president de dissabte passat per a la "fase 3 avançada". La vicepresidenta i portaveu de Consell, Mònica Oltra, ha anunciat aquesta mesura en la primera roda de premsa amb presència física amb periodistes des del decret de l'estat d'alarma.Segons ha explicat Oltra, aquest acord "podrà ser modificat" durant les pròximes setmanes i mesos davant la "incertesa" de l'evolució de la pandèmia. Per a la vicepresidenta, no saber com evolucionarà la Covid-19 "farà necessari que puguin es puguin prendre mesures davant de qualsevol rebrot, localitzades, per sectors o territorials".L'acord, segons el Consell, busca "assegurar que les activitats en què es pugui produir un major risc de transmissió de la malaltia es desenvolupin en condicions que permetin controlar aquest risc". Segons han indicat, "es tracta de mesures amb les quals es pretén donar suport a la reactivació econòmica i social, minimitzant el risc per a la salut pública, i han de venir necessàriament acompanyades per la prudència i la responsabilitat individual, de manera que l'autoprotecció es converteixi també en la mesura més eficaç per protegir als altres".Són aplicables a tot el territori del País Valencià, un cop finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma i, per tant, produiran efectes a partir del dia 21 de juny de 2020 i fins a la finalització de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Els serveis d'inspecció municipals i autonòmics, en l'àmbit de les seves competències, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor