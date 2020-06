Així s'adapten els càmpings per viure un estiu de «nova normalitat»

L'arribada de la “nova normalitat”, denominada etapa de represa a Catalunya, coincideix amb l'estrena de l'estiu aquest dissabte i la revetlla de Sant Joan la setmana vinent. El sector turístic malda per adaptar-se en aquest escenari post-pandèmia i els càmping no en són una excepció.Un bon exemple és La Ballena Alegre, un dels càmpings més importants de la Costa Brava, a tocar de la inacabable platja de Sant Pere Pescador. Aquest mateix divendres reobre portes i espera poder allargar la temporada fins al 12 d'octubre.L'estrena de la temporada ha suposat extremar mesures de seguretat i protocols . Des de la formació i els equips de protecció dels treballadors, a la instal·lació generalitzada de dispensadors de gel hidroalcòhlic a tots els espais comuns. El check-in electrònic, l'entrega del material en bosses tancades, les mampares protectores en els punts d'atenció o els circuits d'entrada i sortida en alguns dels espais són algunes de les novetats d'aquest estiu especial. També s'incrementa la neteja i es faran desinfeccions contínues , en algunes zones hi haurà límit d'aforament i a la piscina les hamaques de les diferents famílies s'hauran de situar a un mínim de dos metres, entre altres qüestions.

