Una revetlla sense festes multitudinàries i amb la prohibició de compartir menjar

El coronavirus convertirà la revetlla d'aquest proper dimarts és un dels Sant Joan més atípics. Esdevindrà la primera festa assenyalada del calendari després de tres mesos de confinament, en què família i amistats es podran retrobar per gaudir d'una nit especial. Per aquest motiu el Departament d'Interior ha preparat un dispositiu especial.Caldrà canar amb cura per evitar els riscos en l'us de petards i l'encesa de fogueres, però enguany especialment cal tenir cura d'evitar la propagació de la Covid-19, segons Protecció Civil. Als riscos associats a l'ús de pirotècnia s'hi afegeix que les trobades de persones, especialment si no conviuen, poden ser focus de contagi del virus.És per això que el Govern recomana celebrar la revetlla amb grups reduïts de familiars o amistats. En concret, estarà prohibit reunir-se més de 20 persones, a no ser que les persones convisquin al mateix domicili. Cal evitar les festes multitudinàries i les grans aglomeracions als espais habituals com platges o similars i mantenir en tot moment la distància física mínima d'1,5 m entre persones, rentar-se les mans i utilitzar mascareta.En cas de manipular productes pirotècnics, es demana evitar l'ús de gel hidroalcohòlic o altres productes inflamables perquè són incompatibles. En aquest cas s'han d'utilitzar mascaretes de cotó per evitar cremades.En comprar petards es recomana assegurar-se que els productes estan homologats i abans de manipular-los no guardar-los a les butxaques, llegir les instruccions, no agafar-los amb les mans ni posar-los a prop de la cara o del cos, entre d'altres.La nit i matinada de la revetlla de Sant Joan és, junt amb Cap d'Any, la nit de màxima activitat de l'any per al Telèfon d'emergències 112 de Catalunya. Per això el servei es reforça de manera que en algunes franges de la matinada el volum de personal arribarà a tenir un augment del 280% respecte al d'un dia qualsevol.Aquest dispositiu és per a donar resposta al gran volum de trucades per diferents tipus d'incidents, entre els quals destaquen la crema de contenidors, molèsties a altres persones a la via pública, crema de matolls en via pública, i foc en arbres, per la qual cosa s'insisteix en la necessitat de respectar els consells de la Generalitat per a l'ús correcte de petards i fogueres.Enguany, i després d'uns mesos amb restriccions sobretot pel que fa a la mobilitat d'oci, es preveu que sortiran de la zona d'influència de la capital catalana prop de mig milió de vehicles, una xifra similar a l'any passat. No obstant això, el director del Servei Català de Trànsit ha explicat que en el seu conjunt la mobilitat "pot ser de xifres rècord".S'espera que les vies més conflictives siguin cap a localitats costaneres de la Costa Brava i Costa Daurada i que els problemes viaris es concentrin a l'AP-7, tant al seu tram nord (Mollet-La Roca, Sant Celoni i Maçanet) com al sud (Altafulla i Martorell) així com a la C-32 nord a Mataró. També es preveuen retencions als accessos a Santa Cristina i a Platja d'Aro de la carretera GI-662.Els Mossos duran a terme 1.400 controls des d'aquest divendres fins al dia 24 de juny. Dels 950 amb la participació de 1764 efectius que s'activaran el cap de setmana, 205 seran per detectar consums d'alcohol i drogues. N'hi haurà 185 de seguretat passiva, 86 controls per a motos, 217 de distraccions, 188 de velocitat i 69 en relació amb els transports de pirotècnia.En relació amb els controls de drogo-alcoholèmia previstos per la revetlla de Sant Joan es realitzaran de 40 controls des de les 22:00 hores del dia 23 fins a les 10:00 hores del dia 24 de juny, amb la participació de 248 efectius de trànsit. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet una crida a la prudència i la prevenció per garantir una conducció segura.Per atendre el previsible increment de serveis davant el risc d'incendi forestal així com les necessitats tècniques i logístiques que es puguin derivar la nit de la Revetlla, els Bombers de la Generalitat han previst un dispositiu de reforç del personal de guàrdia. En aquest sentit, els parcs de bombers, s'ha determinat un reforç de 176 efectius en total, que incrementarà la dotació habitual de la guàrdia durant les hores de més activitat prevista durant la revetlla.Així mateix, els Bombers es reforçaran amb l'obertura dels parcs de Bombers Voluntaris, que per reforçar el dispositiu operatiu des del vespre del dia 23. Igualment, els Auxiliars d'Ofici Forestal contractats per reforçar el servei de Bombers durant tota la Campanya Forestal 2020, ampliaran la seva jornada laboral i l'allargaran fins a la matinada del dia 24. Les Sales de Control de les Regions d'Emergències, així com la Sala Central dels Bombers, ubicada a Cerdanyola del Vallès, també reforçaran el seu personal durant la Nit de Sant Joan.

