Mor l'actor Ian Holm als 88 anys, el popular Bilbo d'«El Senyor dels Anells»

L'actor britànic Ian Holm, conegut per interpretar el hobbit Bilbo Saquet en la trilogia d'El senyor dels anells, ha mort aquest divendres a Londres a l'edat de 88 anys. Holm, amb una carrera prolífica al teatre i al cinema, va rebre una nominació a l'Oscar pel seu paper en el llegendari film Carros de foc."Amb gran tristesa anunciem que l'actor Sir Ian Holm ha mort aquest matí a l'edat de 88 anys. Ha mort pacíficament a l'hospital, envoltat de la seva família", ha confirmat el seu agent en declaracions al diari britànic The Guardian, on ha assenyalat que l'intèrpret va morir per malalties relacionades amb el Parkinson que patia des de fa anys. "Era encantador, amable i ferotgement talentós, l'estranyarem enormement", conclou.Amb més d'un centenar de títols a l'esquena com a actor de teatre i cinema, entre els quals, a més de la trilogia d'El senyor dels Anells, la seva filmografia acumula films tan populars com El cinquè element, Alien, el vuitè passatger, L'aviador i Brazil. Holm va guanyar un Bafta i va ser nominat a un Oscar pel seu paper com a entrenador d'atletisme inconformista Sam Mussabini en la pel·lícula de 1981 Carros de foc.

