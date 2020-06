Tres filtres als aeroports i control de temperatura: així es rebrà els turistes a Catalunya

A partir d'aquest dilluns Espanya obrirà les fronteres als països de l'espai Shenguen. Quan arribin els turistes als aeroports, se'ls faran tres controls per reduir la possibilitat que tinguin el coronavirus: se'ls farà un control visual i de temperatura i hauran d'omplir un document per detallar si han passat la malaltia i on s'allotjaran durant la seva estada a l'Estat. Segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una roda de premsa aquest migdia des de la Moncloa, si els viatgers no superen algun d'aquests tres controls, haurà de ser atès per un metge que, si ho considera convenient, el derivarà als serveis sanitaris. Ara com ara es descarta fer tests PCR als turistes, o exigir-los que en portin un de fet des del seu país d'origen. A partir de l'1 de juliol, es permetrà l'accés a Espanya als ciutadans de la resta de tots els països.Illa ha ressaltat el bon funcionament de l'estat d'alarma, després de quasi 100 dies d'aplicació. A partir de diumenge, tots els territoris arribaran a l'anomenada "nova normalitat", on Illa ha situat com a clau la responsabilitat individual dels ciutadans. "Serà molt important la distància interpersonal, el rentat de mans, l'ús de mascareta i la higiene en espais públics i privats", ha apuntat el ministre. Això serà necessari fins que no hi hagi una vacuna o tractament efectiu contra la malaltia. En aquest sentit, Espanya s'ha adherit a un acord europeu que estableix que serà la Comissió Europea qui negociarà la compra de vacunes per als països de la Unió Europea.El govern espanyol ha actualitzat aquest divendres, després de dues setmanes amb la xifra congelada, el total de morts per coronavirus a l'Estat: 28.313 des de l'inici de l'epidèmia, 1.177 més respecte la xifra anterior, de 27.136. Durant aquest temps amb la dada congelada s'ha aprofitat per corregir les sèries anteriors, ara que la pressió de la crisi s'ha reduït. Segons el Ministeri de Sanitat, la dada actual és la més precisa i permet interpretar adequadament l'impacte de l'epidèmia a Espanya.Sobre les dades de mortalitat, Fernando Simón ha explicat que les xifres es van congelar fa uns dies per netejar les sèries i poder oferir dades actualitzades. "Amb poca quantitat, el virus encara circula", ha dit el doctor, que ha remarcat que s'entra a una "nova normalitat", no pas a la normalitat. "La nova normalitat implica ser conscient dels riscos a què ens exposem i s'exposa la resta de gent", ha apuntat.Els 1.177 morts que han aflorat ara, 115 s'haurien produït entre el 7 de juny i el 17 de juny. Tot i l'increment de morts reportats, la dada de 28.313 continua lluny de l'excés de mortalitat que fixa l'INE des del febrer, que se situa en 43.945. Aquesta dada no correspon íntegrament a morts per coronavirus, sinó que també inclou morts per altres causes. Tot i així, Simón ha admès que "directa o indirectament", el coronavirus pot haver afectat d'una part de l'excés de mortalitat que falta per certificar.Pel que fa pacients ingressats a l'UCI, a dia d'avui n'hi ha 312, que són els que tenen més risc de morir per la malaltia. La resta d'hospitalitzats per la Covid-19 són majoritàriament casos lleus, als quals cal sumar també les persones que estan en tractament domiciliari. El pic de malalts en UCI es va produir a mitjans d'abril, amb unes 5.500 persones en cures intensives i amb el sistema sanitari sota màxima pressió, especialment a Madrid i Barcelona. A preguntes dels periodistes, el ministre ha evitat de nou dir la xifra de morts en residències perquè el govern espanyol encara no la té confirmada.A preguntes dels periodistes, Simón ha dit que el disseny de la vacuna requereix d'uns processos que poden durar entre 8 i 10 anys. "Són processos llargs", ha admès el doctor. Tot i així, en el cas de "risc imminent" com l'actual, quan no hi ha tractament ni vacuna, es poden alleugerir procediments administratius. "Hi ha processos que es poden ajuntar per anar més ràpid", ha apuntat el doctor, que ha recordat que la gran inversió que s'està fent en la vacuna del coronavirus també afavoreix la velocitat. Tot i així, un cop creada la vacuna s'ha de produir en prou quantitat perquè es pugui subministrar a la població.Vacuna a finals d'any? "Podria ser, però crec que trigarà una mica més. Crec que serà més a principis de l'any vinent", ha dit el doctor. A més, ha precisat que les vacunes poden tenir diverses funcions: prevenir la malaltia, reduir-ne la transmissió, reduir-ne les complicacions o per reduir la mortalitat, per exemple.Des de l'11 de maig, a Espanya hi ha hagut 34 brots de coronavirus, dels quals ara mateix n'hi ha nou d'actius. Els 34 brots han afectat 982 persones i els nou que estan actiu afecten 92 persones. "Tots els brots estan sota controls", ha assegurat Illa, que ha ressaltat la qualitat del sistema de vigilància a Espanya, que ha permès detectar adequadament els brots i actuar "amb contundència" per controlar-los i superar-los. Els brots que hi ha hagut a Espanya estan associats a escorxadors, temporers, residències, centres sanitaris, casos d'incivisme i casos importats.Illa ha volgut insistir que Espanya té coneixement de l'abast real de l'epidèmia, gràcies a l'estudi de seroprevalença que acabarà aquesta setmana la tercera onada. Els resultats preliminars d'aquest estudi estableix que un 5% de la població espanyola ha passat el virus. "Aquest és l'abast global de l'epidèmia a Espanya", ha dit el ministre. El nombre de tests realitzats també ha anat en augment. A data d'11 de juny, s'han fet més de tres milions de PCR, més que el nombre d'infectats. També s'han fet més d'un milió de tests serològics.Sobre la revetlla de Sant Joan, el ministre Illa ha demanat seguir les recomanacions del Departament de Salut. "Demano al ciutadans que segueixin les recomanacions del Govern", ha dit, i ha fet una crida a la responsabilitat perquè "el virus encara hi és". "La clau és la responsabilitat individual: mascareta, distància de seguretat, rentar-se les mans i higiene d'espais públics i prviats", ha dit. Sobre els ritmes establerts per la Generalitat, Illa ha dit que s'adequa al que demanava el Ministeri de Sanitat. "A partir de fase 3, la governança és de les comunitats autònomes", ha dit Illa.

