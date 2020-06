ENQUESTA Aniràs de vacances aquest estiu?

Malgrat la pandèmia, finalment serà possible marxar de vacances aquest estiu. Tot i això, a causa de la situació sanitària i econòmica, ja es preveu que aquest any es tracti d'un turisme més basat en la proximitat i amb els desplaçaments mínims. De fet, la campanya del Govern ja està centrada en potenciar aquest tipus de turisme. A banda, també hi ha moltes persones que, després de tenir tant de temps els negocis tancats, ni es plantegen fer vacances aquest estiu. En el teu cas, què faràs?

