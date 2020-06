FOTO Un os es passeja per una carretera del Pallars Jussà

Un veí de Tremp ha aconseguit fer una fotografia a un os bru després de coincidir amb ell, aquest divendres, mentre conduïa per la carretera L-503, a la Vall Fosca. La fotografia ha estat presa aquest matí molt a prop de Molinos, al terme municipal de la Torre de Capdella. Després de ser vist, els testimonis han perdut la pista del plantígrad.s'ha posat en contacte amb l'autor de la fotografia, Pepe Barnès, que ha relatat l'"ensurt" que s'ha endut després de veure l'os. Barnès explica que conduïa en direcció nord, amb destinació a Espui, quan l'os li ha aparegut a la calçada "per la dreta, com si vingués del riu". Un cop a la carretera, s'ha desplaçat en direcció nord "uns 50 metres", ha relatat.Després de creuar la carretera, quan ha vist el cotxe que es veu a la fotografia, l'os ha girat cua, i és en aquest moment quan Barnès l'ha pogut fotografiar. El testimoni explica que el que més l'ha impressionat ha estat quan s'ha posat dret. "Abans d'enfilar el talús, s'ha posat dret. Era molt gros, tenia molt de pèl, molt marró. Era immens", detallava encara impressionat.No ha estat una excursió fàcil pel plantígrad, doncs abans de desaparèixer per la muntanya Barnès ha pogut veure encara, i amb el vehicle ja aturat, com s'enredava amb un filat. "Ha remenat el cos, s'ha aixecat, a quatre urpades i ha continuat muntanya amunt", ha assegurat. Barnès explica que ha tingut l'os "a escassos tres metres".Quan ha arribat a Espui, Barnès ha explicat als allí presents la seva història. Explica entre rialles que no se l'ha cregut ningú fins que no els ha ensenyat la fotografia. No és el primer cop, assegura, que veu un os, però és possible que aquest veí de Tremp recordi durant molt de temps l'episodi que ha viscut aquest divendres.Mentrestant, els Agents Rurals ja han iniciat el procés d'identificació de l'animal. Segons ha explicat a aquest diari el cap comarcal dels Agents Rurals al Pallars Jussà, Miquel Arilla, membres del cos han pogut agafar "una bona mostra de pèl" de l'os, que segons explica, ha quedat enganxada en el filat on l'os s'ha vist atrapat durant uns segons.Arilla assegura que la mostra "sembla que no està contaminada", un fet que "permetrà conèixer la genètica de l'os" i determinar de quin exemplar es tracta. Arilla ha explicat que és complicat saber cap on s'ha dirigit l'os, però que tota aportació de la ciutadania és positiva. Per aquest motiu, demanen si algú en veu algun exemplar ho pot comunicar al telèfon 973621100.

