Osàcar demana suspendre l'ingrés a presó pel cas Palau mentre es tramita l'indult

Daniel Osàcar, extresorer de CDC, ha demanat suspendre el seu ingrés a presó, previst com a molt pel 25 de juny, mentre el govern espanyol tramita la seva petició d'indult per la condemna de tres anys i mig de presó pel cas Palau L'Audiència de Barcelona dona dos dies a la fiscalia i la resta d'acusacions perquè es pronunciïn, però ja alerta que això no suspèn l'ordre d'ingrés a presó. Si finalment el tribunal donés la raó a Osàcar, aleshores seria excarcerat.L'Audiència ja va denegar la suspensió de la pena mentre es tramita el recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Millet també va demanar la suspensió de la pena de nou anys i vuit mesos de presó, però l'Audiència va rebutjar-la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor