Torrent reclama tancar el CIE i ser «implacable» amb el racisme a Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, han reclamat aquest divendres el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Un centre que Torrent ha qualificat d'exponent del "racisme institucional".Torrent ha assegurat que alguns fets ocorreguts els darrers dies "lamentablement" demostren que hi ha racisme a Catalunya, en relació a l' atac a un pis ocupat de joves migrants a Premià de Mar i a la informació sobre l' agressió de sis agents dels Mossos d'Esquadra contra un jove al Bages . En aquest sentit ha reclamat ser "implacable" contra el racisme a Catalunya.Tant Torrent com Ribó han insistit en el tancament del CIE per la privació de la llibertat que s'aplica en aquest centre a persones que no han comès cap delicte i són detingudes no tenir papers.Més enllà de la demanda de tancament, tots dos han demanat poder "fiscalitzar" el CIE i veure què hi passa a dins. També han lamentat que el Ministeri d'Interior no deixi accedir diputats del Parlament ni tampoc al Defensor del Poble, a l'interior del centre.Ribó ha lamentat que els CIE siguin les estructures que "menys respecten els drets humans" i ha demanat a totes les administracions un "canvi radical" en les polítiques d'acollida de persones migrants.

