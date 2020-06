Catalunya suma quatre nous morts per coronavirus

Catalunya ja ha superat els 70.000 contagis -70.062 en total- per coronaviurs. Salut ha notificat aquest dijous 154 positius nous de Covid-19 i 4 morts més que se suma a la xifra global de 12.495 defuncions des de l'inici de la pandèmia. D’aquestes, 6.823 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 a una residència i 793 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.Un total de 4.123 persones han estat ingressades de gravetat. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 39.247 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.​​​​​​

