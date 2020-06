Hasel descarta exiliar-se si el fan entrar a presó per enaltiment del terrorisme

El 8 de juny, el Tribunal Suprem va desestimar els recursos contra la sentència de l'Audiència Nacional que condemnava el raper Pablo Hasél a 9 mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i per injúries i calúmnies a la corona i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Hasél va ser condemnat per incloure al seu perfil de les xarxes socials comentaris en forma de tuits on incorporava vídeos que, segons el tribunal, incitaven a la violència, comentaris "d'enaltiment del terrorisme" i "vexatoris" conta la monarquia i altres institucions espanyoles.Aquesta era la segona condemna per enaltiment del terrorisme ja que al 2014 l'Audiència Nacional el va condemnar a dos anys de presó per la lletra d'algunes de les seves cançons. Segons la sentència, les lletres de Hasél "alaben les accions i membres" de grups terroristes com els GRAPO, ETA o Terra Lliure, a més de "justificar la seva existència".A més, considerava que Hasél demanava el retorn d'aquests grups i en presentava els seus membres com a víctimes de la democràcia. Aquesta primera sentència va ser ratificada pel Suprem el 2015 i l'Audiència Nacional va acceptar suspendre l'execució de la pena i per tant l'entrada a presó, el 2019, amb la condició que Hasel no tornés a delinquir en tres anys.Ara, l'advocat de Hasel ha demanat el mateix per a la segons condemna per enaltiment del terrorisme. De moment, però, el jutge encara no s'ha pronunciat, ha explicat aquest divendres el raper lleidatà. Si finalment l'Audiència Nacional ordena el seu ingrés a presó per reincidència, Hasel ha dit que no fugirà però que tampoc es presentarà a la presó a dir "bon dia", donant a entendre que hauran de ser els cossos de seguretat els que el vagin a buscar i dur-lo a la presó.No s'exiliarà, ha dit, perquè considera que la presó "és un altre front de lluita des del qual les meves aportacions poden sortir-li més cares a l'Estat que des de l'exili". Si finalment, però, "es conquesta la meva llibertat, serà per la solidaritat". "Ho vaig fer, ho faig i ho tornaré a fer", ha conclòs.Hasel ho ha dit en una roda de premsa que ha ofert aquest divendres a Lleida, acompanyat d'una quinzena de persones que li donen suport. En aquest acte s'ha anunciat que s'han convocat manifestacions pel 4 de juliol, "o abans si el detenen", han dit, a diverses ciutats de l'Estat com Lleida, Barcelona o Madrid.A més de les dues sentències fermes per enaltiment del terrorisme, Hasel va ser condemnat el 4 de juny pel jutjat penal 1 de Lleida a sis mesos de presó per un delicte de lesions per haver agredit un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL, el 2 de juny de 2016. Segons el jutge, va quedar provat que Hasel va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de neteja el periodista i per aquest motiu, a més de la pena de presó, l'obliga a indemnitzar la víctima amb 12.150 euros. El magistrat, però, descartava imposar a Hasel una ordre d'allunyament perquè entenia que no representava "ara" cap perill per a la víctima.La sentència també condemnava per un delicte de coaccions Hasél i tres acusats més i imposava a cadascun d'ells una multa de 5.400 euros per haver impedit que els periodistes gravessin tapant-los les càmeres amb les mans o amb roba, insultant-los i impedint-los l'entrada al despatx.A més, el 15 de juny, el jutjat penal 3 de Lleida va condemnar a dos anys i mig de presó i a una multa de 2.400 euros Hasel per haver agredit un home que va declarar com a testimoni en un judici per una presumpta agressió d'un guàrdia urbà a un menor, en el qual l'agent va ser absolt. Segons el denunciant, Hasel, el 18 d'octubre de 2017, li va propinar una puntada de peu i el va amenaçar mentre l'acusava de "fals testimoni" en el judici celebrat setmanes abans. En canvi, el raper va declarar que aquest home l'estava esperant i que se li va encarar.Hasel ha confirmat que ha recorregut totes dues, tant la sentència per lesions com la d'agressió.A banda d'aquestes sentències, el raper lleidatà té dos judicis pendents. Un d'ells per haver escrit uns tuits desitjant que s'estavellés l'avió del Betis perquè hi viatjava el jugador ucraïnès Roman Zozulya, a qui Hsel acusa de "neonazi". "Si no fos perquè moririen pilots i hostesses, desitjaria que l'avió de la platilla del Betis s'estavellés", va escriure.L'altre pels fets que van tenir lloc durant la protesta davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el 25 de març de 2018. Se l'acusa de desordres públics i atemptat als agents de l'autoritat.