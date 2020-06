Crida solidària per «salvar els ulls» d'una jove de Terrassa que ha patit un accident als EUA

La Marta té 24 anys, és de Terrassa i es troba ingressada en un hospital de Seattle, als EEUU, després de patir un greu accident que li va deixar severes cremades a la cara i als ulls el passat 11 de juny. Ara, la seva família ha engegat la campanya "Salvem els meus ulls" , per a recaptar fons per a afrontar un procés que serà "llarg i costós".En declaracions ala seva mare, Anna Góngora, ha explicat que "està sent una ruïna", ja que el simple trasllat amb ambulància a l'hospital costa 1.000 euros i cada nit d'hospitalització pot arribar als 4.000 euros.A més a més la família no ha pogut viatjar als Estats Units per la situació del coronavirus i no saben quan ho podran fer, ja que de moment, el país nord-americà no ha informat de quan té previst obrir les seves fronteres. "El més dur és no poder estar amb ella", confessa la mare.Fa dos anys que la Marta viu als Estats Units i va patir un accident amb sosa càustica mentre elaborava sabons naturals. La seva mare explica que sempre ha estat una "noia molt creativa" i que l'accident va ser per un "excés de confiança i per abaixar la guàrdia". A banda de la cara també té cremades més lleus al pit.En un país on la sanitat és privada, la jove ja ha passat per quatre intervencions quirúrgiques. A cada ull ja li han fet trasplantaments de la membrana amniòtica per regenerar la conrea. Góngora explica que en un dels ulls "està reaccionant bé i els metges són optimistes". Actualment ella no hi veu. Els professionals de la sanitat li han comunicat que segurament caldrà fer més operacions i un possible trasplantament de còrnia, tal com relata la jove en el vídeo.

