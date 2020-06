Més de 300 infants de P3 es queden sense plaça pública de proximitat a Barcelona

Uns 369 nens i nenes de tot Barcelona estan no tindran una plaça pública de proximatat a P3 de cara el curs que ve, segons expliquen des de la plataforma "Educació Pública i de Proximitat, que agrupa a les famílies afectades. Els districtes més afectats són el de Sant Andreu, seguit dels de l'Eixample.Un dels afectats i portaveu del districte de Sant Andreu, Joan Cánovas, assegura que només en aquest districte hi ha 44 famílies que s'han quedat sense plaça. "Es un problema que ja fa anys que passa i exigim que se'ns garanteixi una educació pública de qualitat", explica Cánovas qui explica que això implicarà haver de portar els menors a un centre que estigui a una distància d'un kilòmetre o més. És per això que eixigeixen una ampliació dels ràtios d'oferta a tota la ciutat, a més que demanen una solució a l'administració pel tots aquests nens que s'han quedat sense plaça pública de proximitat.En el comunicat emès, les famílies també es queixen que han hagut de fer la sol·licitud de la plaça "sense informació, sense documentació rigorosa i fidedigna" i per tant s'han hagut de basar en el que podien saber a través d'amics i coneguts. Fet que "ha comportat una gran desigualtat d'accés" a l'hora de poder accedir a la informació entre les diferents famílies de la ciutat. Una desigualtat que s'ha vist "accentuada" per la pandèmia del coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor