Barcelona incrementa en mig milió d'euros el pressupost per al programa d'acollida de refugiats

L'Ajuntament de Barcelona incrementarà en mig milió d'euros el pressupost per al programa Nausica, d'acollida per a persones refugiades. Així, es passarà d'un pressupost d'1,03 milions a un d'1,53, segons ha anunciat aquest divendres en roda de premsa el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra.L'increment de pressupost permetrà disposar de més places, passant de 83 a 117. Aquest 2019 han participat al programa 142 persones, entre les que han finalitzat la seva estada i les que encara hi són, 69 de les quals hi ha entrat aquest mateix any. En total, en quatre anys hi han participat 223 usuaris.Els serveis consisteixen en un dispositiu d’acollida amb places d’estada temporal que inclou la cobertura de les necessitats bàsiques i un pla de treball integral i individualitzat de suport social. El suport també és psicològic, professional, aprenentatge de llengües, orientació jurídica, formació i assessorament laboral i acompanyament en l’escolarització d’infants i adolescents.Durant el 2019, 44 persones han aconseguit almenys un contracte laboral, el que significa un percentatge del 46% del total de la població activa dels participants, tres punts més que fa dos anys. Prop de la meitat de les persones que han trobat feina havien treballat prèviament el sector serveis, una proporció que s’incrementa fins al 73% del total d’insercions laborals en aquest sector durant l’estada al programa Nausica.Tot i això, les insercions laborals estan marcades per l’alta temporalitat i la parcialitat. En aquest sentit, el 40% de les persones que han aconseguit treballar ho han fet només un màxim de tres mesos, i tan sols el 2,5% ha aconseguit contractes superiors als 9 mesos.Malgrat la complexitat i la multiplicitat de factors que determinen les probabilitats de trobar feina, existeix una correlació entre les competències lingüístiques i la inserció laboral. Entre les poques persones que no entenen el castellà (només són un 3% a la sortida del programa) no s’ha produït cap inserció laboral, mentre que el 59% que a més de dominar el castellà també entenen el català han trobat feina i presenten uns ingressos lleugerament superiors que aquells que no el saben.Pel que fa al perfil dels usuaris, el 84% de les persones usuàries del Nausica entren al programa com a sol·licitants d’asil, una proporció que, a la sortida, redueix al 51% el total de persones que resten a l’espera de resolució per part de l’Estat. D’altra banda, una de cada cinc usuàries s’ha trobat a finals del 2019 en situació d’irregularitat sobrevinguda.

