Les colles desen les faixes: «No és viable fer castells en la nova normalitat»

Camises i faixes desades i pessimisme: aquest és l'ambient que es respira en aquests moments al món casteller. Catalunya ha entrat aquest divendres a l'anomenada "nova normalitat" i l'ús de mascaretes i el distanciament social encara seran mesures obligatòries contra el coronavirus. Es tracta d'unes restriccions que, per naturalesa, són totalment incompatibles amb l'activitat castellera i que les més de cent colles actives que hi ha arreu del territori català miren amb resignació.La temporada castellera està sentenciada i ja no queda rastre de les esperances que hi havia al principi de la pandèmia. Diverses colles expliquen aque veuen molt complicat tornar a l'activitat abans que acabi l'any i treballen per mantenir el caliu de les colles tot i les distàncies i mantenir la forma i la il·lusió des de casa.A més, enguany, era any de concurs. La Tàrraco Arena es preparava per acollir els milers de persones que es reuneixen bianualment en una de les cites més esperades al món casteller. De moment, els organitzadors no han anul·lat l'esdeveniment i insisteixen a celebrar-lo el 3 i 4 d'octubre, però sembla que les colles veuen la decisió amb incredulitat.Ara, els castellers busquen alternatives per no perdre el fil, però les visions no són compartides per tothom. Aquesta setmana els Castellers de Vilafranca anunciaven que treballen per crear un protocol de tornada en què contemplen assajar en grups reduïts. Als assajos dels Verds hi assisteixen normalment unes dues-centes persones i els tècnics estudien com dividir els membres. Tot i això, avisen que seria una sortida que no es podria aplicar a les actuacions.Aquesta, però, es tracta d'una mesura que bona part de les colles rebutgen. Gorka Bertrán, cap de colla de la Jove de Tarragona, explicaque aquesta no és "la seva filosofia ni la seva manera d'entendre els castells" i dona per finalitzada la temporada. "Com hem de fer un castell amb distància? No és viable fer castells en la nova normalitat. Fins que les autoritats no ens deixin, no en farem. Els castells els fa el col·lectiu sencer i creiem que assajar en petits formats és discriminatori. Els castells són la pinya, el tronc i la canalla, i fer-ho per parts no és fer castells", considera.En aquesta línia també treballen els Minyons de Terrassa, que no confien a iniciar la temporada. "No treballem amb un escenari de tornada. Tenim clar que fins que no hi hagi un tractament de la malaltia els castells són incompatibles i no tornarem als assajos perquè és impossible mantenir la distància. Els castells són una activitat de colla i no té sentit fer-ho per parts. Aquesta no és l'essència dels castells", assegura Jesús Rodríguez, cap de colla.La Colla Joves Xiquets de Valls, els Xiquets de Reus, els Nens del Vendrell i els Castellers de Sants, com gairebé la majoria d'agrupacions, també afirmen que tot i la "resignació" i la "tristor" de tots els membres aquesta és la perspectiva ara per ara: no tornar a obrir els locals d'assaig.Sigui com sigui, no hi ha data de tornada al calendari. Cap poble de Catalunya ha apostat, a curt termini, per mantenir la diada castellera a la seva festa major i a això se li suma la preocupació dels castellers pel seu estat físic. Bertran creu que quan es pugui tornar a l'activitat les colles "hauran de començar de 0" i augura que el ritme al món casteller baixarà considerablement. "Els castells es basen a assajar, assajar i assajar i crear sinergies i connexions amb la colla. La tornada serà difícil", lamenta.És per això que des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya s'ha impulsat un programa de preparació física per als castellers que els assessora per edats i posicions en el seu entrenament diari. Algunes colles fan sessions en línia per mirar de mantenir el ritme i també alguns grups de grallers i timbalers han reiniciat els assajos a distància.El Concurs de Castells de Tarragona continua preparant l'esdeveniment biennal amb la intenció de celebrar-lo en les mateixes condicions d'edicions anteriors. És a dir, el primer cap de setmana d'octubre, en el format de tres jornades, amb totes les colles a plaça i públic a les graderies.La directora castellera del Concurs, Ester Roca, explica que no els preocupa el nivell de les colles i assenyala que les tasques d'organització segueixen amb normalitat. "Tenim un marge ampli per determinar l'oportunitat de fer-lo o no fer-lo, i estem a expenses que les colles puguin començar a treballar", comenta Roca.En última instància, però, dependrà "del que diguin les autoritats sanitàries". "Si es poden fer castells, que no sigui perquè no hi hem estat a temps en l'àmbit organitzatiu", remarca la directora castellera del certamen.

