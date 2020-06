Detingut l'exmilitar que disparava contra fotografies de Sánchez i Iglesias

Normalizar o contemporizar con el discurso de la ultraderecha no es gratis para la democracia.



Ningún partido debería permanecer indiferente ante amenazas tan explícitas y siniestras como la que representan y difunden estos indeseables.



L'autor dels trets contra fotografies de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, entre d'altres membres del govern espanyol, ha estat detingut aquest matí, segons ha avançat eldario.es . La Guàrdia Civil ha arrestat l'home, exmilitar, després de localitzar l'espai on es va gravar el vídeo, un local de tir privat de Màlaga. El detingut, antic membre de les Forces Armades, és un taxista de la ciutat andalusa.Al vídeo, que s'havia difós a través de grups de Whatsapp i que va acabar saltant als mitjans, es veu com un home dispara contra les imatges del president espanyol, Pedro Sánchez, o bé el vicepresident segon Pablo Iglesias, entre altres.L'home simula una mena d'execució en la qual "sentencia" els membres del govern espanyol que estan representats a les fotografies: Pedro Sánchez, Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias i Pablo Echenique, que no pertany a l'executiu però sí que és portaveu del grup parlamentari d'Unides Podem.

