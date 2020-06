Tractades de març a maig gairebé 4.000 tones de residus sanitaris, el 20% del que es genera en un any

Entre març, abril i maig es van tractar a Catalunya 3.982,27 tones de residus provinents de centres mèdics, hospitalaris i d'altres com hotels medicalitzats. Aquesta xifra suposa un 20% més de residus sanitaris dels que es generen en un any sencer, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat. L'abril, en ple pic de la pandèmia de la Covid-19, es van generar 1.776,47 tones de residus sanitaris, mentre que al maig van ser 1.190,68, un 33% menys.Territori i Sostenibilitat ha afirmat que els processos d'autoclau i de valorització energètica han permès absorbir la demanda excepcional "i en cap moment el sistema de gestió de residus sanitaris s'ha saturat".Durant el maig, 395,39 tones les han tractat les empreses gestores autoritzades amb un procediment conegut com a autoclau, a través del qual els residus se sotmeten a unes condicions de temperatura i pressió suficients per provocar la seva esterilització mitjançant la injecció de vapor d'aigua. Les plantes autoritzades per fer-ho han estat Cespa a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Consenur a Constantí (Tarragonès) i TMA a Terrassa (Vallès Occidental).La resta, 795,29 tones, s'han tractat a determinades plantes de valorització energètica de residus municipals, com la de Mataró (Maresme), la de Sirusa a Tarragona (Tarragonès) o la de Tersa a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). En aquest cas, eren residus considerats de baix risc, com bates o mascaretes, gestionats d'acord als criteris del Ministeri de Sanitat.

