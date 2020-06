La xarxa veïnal del Poble Sec acusa l'Ajuntament d'«abandonar» veïns afectats per la crisi

La xarxa veïnal del Poble Sec de Barcelona i el sindicat d'habitatge del barri han acusat aquest divendres l'Ajuntament de Barcelona d'"abandonar" veïns afectats econòmicament per la crisi del coronavirus. El col·lectiu assegura que entrega aliments a 500 famílies cada setmana i que té una llista d'espera de 50 famílies.Diversos membres dels col·lectius veïnals han visibilitzat la protesta davant del centre de Serveis Socials de Poble Sec, al carrer Roser. Allà, han apilat diverses caixes de menjar i han llegit un manifest per exposar les seves reivindicacions."La situació de precarietat que denunciem no és nova, però s’ha agreujat amb la pandèmia. Els Serveis Socials no estan donant resposta a les nombroses peticions que els hi arriben i la situació és insostenible", denuncien.Les crítiques de les xarxes veïnals a l'Ajuntament s'han repetit les darreres setmanes, mentre que el govern municipal ha defensat l'actuació dels serveis socials municipals. El consistori assegura que tothom que s'ha dirigit als serveis socials durant la crisi ha estat atès, tot i que ha reconegut que no s'ha pogut arribat a tots els veïns afectats de la ciutat.

