La CUP insta Colau a afrontar el debat sobre la retirada de l'estàtua de Colom

La CUP ha insistit aquest divendres en la retirada del monument i ha instat l'alcaldessa, Ada Colau, a afrontar el debat: "Barcelona ha de fer els deures", ha advertit l'exregidora de la CUP a l'Ajuntament Eulàlia Reguant. En una atenció als mitjans Reguant ha apostat perquè "es deixi de construir la història" i es passi a "explicar-la correctament", després que ciutats com Buenos Aires, Caracas, Los Ángeles o San Luis ja hagin retirat monuments que exaltaven la figura del colonitzador.L'exregidora ha demanat que l'skyline de Barcelona no estigui "coronat" pel monument a "un personatge que va iniciar un dels pitjors genocidis de la història". L'onada de protestes antiracistes ha tornat a posar damunt la taula el debat", ha dit eguant, alhora que ha avisat que la CUP veuria insuficient instal·lar una placa explicativa al monument i aposta per "resignificar" l'espai.Reguant ha instat la resta de formacions del consistori perquè es posicionin públicament i donin suport a la retirada del monument. També, que deixin "d'amagar-se" darrere de l'argument del simbolisme o la tradició: "Cal deixar d'explicar la història dels vencedors i capgirar el sentit del monument i l'estàtua de Colom", ha conclòs.Per ara, Colau s'ha mostrat contrària a retirar l'estàtua. L'alcaldessa va afirmar dilluns que el monument és una "icona" que forma part de la "memòria crítica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor