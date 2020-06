Mor l'escriptor Carlos Ruiz Zafón als 55 anys

L'escriptor Carlos Ruiz Zafón (1964) ha mort a l'edat dels 55 anys. L'autor del famós llibre L'ombra del vent, ha perdut la vida a la ciutat de Los Ángeles després d'anys lluitant contra un càncer.L'escriptor català ha estat una de les figures més admirades i destacades dins de la narrativa dels darrers anys. Més enllà de L'ombra del Vent, ambientat a la Barcelona de la primera meitat el segle XX i que l'havia consagrat internacionalment com a escriptor, també havia escrit altres llibres com Marina o El laberint dels Esperits.Zafón destacava per una prosa hàbil i per la capacitat de generar un relat immersiu i mantenir en suspens durant la història. L'univers literari que va construir destacava per tenir un deix un cert tètric o melangiós, sense submergir els personatges en la desesperança, a l'hora que incorporava elements no ben bé màgics però sí que rompien amb l'esquema de la realitat. La capacitat d'entrelligar els diferents enigmes que en els quals es fonamentaven els seus llibres acabava generant un ritme narratiu que feia difícil para de llegir. Aquesta facilitat de l'escriptor per aconseguir ennuegar en un tot els diferents temes i subtemes que poblaven les seves obres va ser part del motiu pel qual va ser tan estimat pels lectors com per la crítica.La tetralogia d'El Cementiri dels Llibres Oblidats n'és un dels grans exponents de la seva producció literària que ja va començar a produir des de ben jove. Prèviament a la famosa saga ambientada a la seva ciutat natal ja havia escrit una trilogia encapçalada pel llibre El Príncep de la Boira, ambientat en un poble de la costa de l'Atlàntic durant la Segona Guerra Mundial.Des de l'editorial Planeta, amb la qual va treballar durant 20 anys, han volgut mostrar el seu condol per la seva pèrdua."Ens ha deixat un dels millors novel·listes contemporanis", explica en un comunicat i asseguren que malgrat això, Zafón "seguirà molt viu entre nosaltres a través dels seus llibres".

