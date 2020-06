Conchi Abellán, nova líder de Podem Catalunya

La diputada al Parlament Conchi Abellán ha estat escollida nova secretària general de Podem Catalunya. És la cinquena en ostentar el càrrec en cinc anys d'existència del partit, símptoma de l'agitada vida interna de la formació des de la seva creació. Membre de la direcció estatal capitanejada per Pablo Iglesias i considerada la candidata oficial avalada per la direcció dels comuns, Abellán s'ha imposat en les primàries amb 2.961 vots a Noe Bail, l'anterior secretària general, que ha obtingut 1.089 suports.El duel entre Bail i Abellán ja es va produir fa tot just un mes en la votació per escollir qui s'integraria a la llista dels comuns a les pròximes eleccions catalanes. Aleshores, però, va ser Bail la guanyadora per una diferència de 170 vots . En les primàries per triar secretària general han participat 4.685 persones mentre que en l'anterior votació del mes de maig van ser 5.900.Que Abellán aquesta vegada hagi guanyat les primàries compleix amb l'aspiració dels comuns de tenir una direcció de Podem Catalunya alineada amb el seu posicionament. De fet, dirigents com Jéssica Albiach han fet campanya activa a favor d'Abellán durant les primàries i la pròpia candidata es presentava com la dirigent que comptava amb el suport d'Iglesias, fet que havia estat criticat per la seva principal rival.I és que Bail no ha estat sempre arrenglerada amb les tesis de la cúpula de Catalunya en Comú tant a nivell de contingut polític -no estava d'acord, per exemple, amb el fet d'haver facilitat l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat- com organitzatiu, ja que sempre ha apostat per la coalició i el manteniment d'un perfil propi de Podem i no per la confluència.En aquesta pugna, l'objectiu de Bail era recuperar el lideratge del partit, càrrec que va haver de deixar el febrer passat perquè la majoria del consell ciutadà de Podem Catalunya va reclamar el seu relleu aprofitant que a escala estatal se celebrava també el congrés de Vistalegre 3. Des d'aleshores, una gestora pilotada per Rosa Cañadell ha estat al capdavant del partit.En un comunicat que ha fet públic just després de conèixer el resultat de les primàries, Abellán s'ha compromès a promoure "la unitat d'acció" amb les forces d'esquerres i l'arrelament al territori, on el partit es va veure debilitat durant les anteriors municipals. Amb tot, caldrà veure com es compagina el fet que Abellán capitanegi el partit i que Bail sigui la candidata a les pròximes eleccions catalanes, una dicotomia complexa de gestionar. De fet, la candidatura de Bail considera que li correspondria el segon lloc de la llista encapçalada per Albiach.Nascuda l'any 1984 a Mataró i amb formació professional en perruqueria, Abellán ja es va presentar a les primàries per dirigir Podem amb l'equip de Xavier Domènech fa dos anys. Un cop l'arquitecte dels comuns va renunciar a la primera línia de la política, Abellán va continuar dins de la direcció capitanejada per Bail, que es va erigir en nova líder i que va haver de comandar la formació amb un equip heretat i no amb un de propi.Abellán va entrar com a diputada al Parlament amb la renúncia a l'escó de Joan Josep Nuet al març del 2019. Abans, però, havia estat implicada en moviments socials i sindicals en defensa del dret a l'habitatge i els drets laborals. A l'equip d'Abellán hi ha els diputats al Parlament Lucas Ferro i Yolanda López, que s'incorporaran a la direcció del partit.

