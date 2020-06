Identificat l'autor dels trets contra les fotografies dels membres del govern espanyol

Normalizar o contemporizar con el discurso de la ultraderecha no es gratis para la democracia.



Ningún partido debería permanecer indiferente ante amenazas tan explícitas y siniestras como la que representan y difunden estos indeseables.



La Fiscalía debe actuar. pic.twitter.com/HtC82FDkMB — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 18, 2020

L'autor dels trets contra les fotos dels membres del govern espanyol és un exmilitar. Al vídeo, que s'havia difós a través de grups de Whatsapp i que va acabar saltant als mitjans, es veu com un home dispara contra les imatges del president espanyol, Pedro Sánchez, o bé el vicepresident segon Pablo Iglesias, entre altres.Segons informa eldiario.es , la policia espanyola ha pogut identificar l'home després d'haver localitzat una galeria de tir privat a Màlaga com el lloc on es va gravar el vídeo. Actualment l'home treballa com a taxista i abans havia estat membre de les Forces Armades. A hores d'ara la policia treballa per localitzar-lo.Al vídeo l'home apareix simulant una mena d'execució en al que "sentencia" els membres del govern espanyol que estan representats a les fotografies: Pedro Sánchez, Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias i Pablo Echenique, que no pertany a l'executiu però sí que és portaveu del grup parlamentari d'Unides Podem.

