Facebook veta un anunci de Trump on apareixia un símbol utilitzat pels nazis

L'anunci de Trump que Facebook ha retirat Foto: Facebook

Facebook ha vetat un anunci de la campanya per a la reelecció de Donald Trump com a president dels Estats Units on apareixia un símbol utilitzat pels nazis.És tracta d'un triangle vermell invertit, que als camps de concentració es feia servir per identificar els presos polítics, sobretot comunistes, anarquistes, socialdemòcrates o líders sindicals."La nostra política prohibeix utilitzar un símbol d'un grup prohibit per raons d'odi per identificar presos polítics sense el context que ho condemna o discuteix el símbol", ha argumentat Facebook.L'equip del president americà nega que fos aquesta la intenció amb què van publicar el símbol i asseguren que és una icona que fa servir el moviment Antifa, al qual el president dels Estats Units acusa d'estar al darrere dels disturbis de les últimes setmanes.De fet, el missatge de Trump encoratja els usuaris a firmar un manifest de condemna a Antifa, a qui acusa d'estar al darrere de les protestes de les últimes setmanes per la mort de l'afroamericà George Floyd.

