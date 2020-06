Educació obre la porta a flexibilitzar els horaris per evitar aglomeracions a les escoles

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha evitat concretar quants professors es contractaran per afrontar el curs que ve, que es preveu complex per la presència encara del coronavirus a la societat. Bargalló ha admès que caldrà "més personal", no només docents, i ha fixat que es contractarà l'1 de setembre. En aquest sentit, ha confirmat les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, fa uns dies, quan va dir que es contractarien "milers" de professors, però no ha precisat si seran els 9.000 que va apuntar la portaveu del Govern, Meritxell Budó. "No puc dir la xifra perquè encara ho estem estudiant i negociant", ha dit el conseller, que ha garantit que es contractarà "el personal necessari" perquè els centres puguin tenir "una vida normal".De cara al setembre, hi ha més incògnites que no pas certeses. L'entrada a l'escola s'haurà de fer de manera esglaonada o per entrades diferens en cas que es pugui. "No es podrà fer com fins ara, amb 300 nens entrant en 10 minuts", ha dit Bargalló. A efectes pràctics, l'horari d'entrada a les escoles variarà "deu minuts", tot i que caldrà veure la situació de cada centre. La idea, en cas que no hi hagi diverses portes d'entrada, serà fer franges cada deu minuts perquè entrin els alumnes per torns. I el pati? Fins ara hi havia "una hora de pati" i de cara al setembre hi haurà "hores de pati". "No sortiran tots els nens junts al pati, s'adaptarà l'horari intern de les escoles", ha dit Bargalló, que ha descartat limitar la mobilitat dels nens a l'esbarjo.Bargalló ha explicat que proposarà a la reunió d'aquest divendres del consell escolar prendre la temperatura als alumnes abans d'entrar a les aules. "No podem estar l'any vinent tancant una llar d'infants cada cop que un nen té febre", ha assenyalat el conseller. En aquest sentit, ha apuntat que una opció seria prendre la temperatura als alumnes abans d'entrar, per veure si tenen febre, tot i que la proposta encara s'ha de precisar i concretar amb les escoles. Bargalló ha dit que cada centre és una realitat i seria "estúpid" intentar aplicar els mateixos criteris idèntics a escoles diferents. "Criteris únics sí, però les aplicacions s'adaptaran a cada escola", ha apuntat.De cara al curs vinent, ha ressaltat la importància de l'acció educativa que es farà, més enllà del nombre de grups. "No es tracta de desdoblar els grups, sinó de fer grups estables", ha detallat. Aquests grups estaran en unes aules amb les condicions sanitàries i higièniques i tindran un tractament personalitzat de l'alumnat. Aquest grup estable tindrà contacte entre els seus integrans, però entre els altres grups no. "No es desdoblaran els grups", ha assegurat, però ha dit que "és possible" que d'un sol grup en surtin tres. Menjar a l'aula? Bargalló ha obert la porta a habilitar aules per fer de "menjador" i ha admès que els monitors hauran de fer més hores.La qüestió de les ràtios s'està "acabant de tancar" amb el Departament de Salut. L'aplicació a les llars d'infants, escoles i instituts serà diferent, perquè són realitats diferents. Salut parla d'un metre i mig de distància entre persones, però Bargalló entén que això no serà necessari dins dels grups estables, sempre que hi hagi unes mesures higièniques. "El nen tindrà un grup estable a l'escola, un grup estable a casa, un grup estable a l'extraescolar... Cal garantir la traçabilitat", ha assenyalat. Bargalló ha evitat concretar les ràtios, però ha negat que sigui "un alumnes cada quatre metres quadrats" com es demanava fa dos mesos.Ara per ara, Educació està parlant amb els ajuntaments per tenir "espais" com centres cívics o biblioteques. "Hem tingut una resposta extraordinària dels ajuntaments, tots ens diuen que l'escola és prioritària i que s'han de repensar els espais", ha assegurat el conseller. Bargalló ha insistit que el Departament treballa perquè el curs que ve sigui "normal" i es pugui reaccionar ràpid per si hi ha un brot. "Hem de tenir els espais i l'actuació prevista per si cal un confinament concret", ha apuntat. Bargalló ha admès que "no es trauran ni es posaran" barracons i ha apuntat que les empreses que fan barracons s'han vist afectades per la pandèmia. Les necessitats d'aplicar espais, ha insistit, s'està treballant amb els ajuntaments.La primera opció amb què treballa el Departament és "garantir" la presencialitat en l'ensenyament obligatori. "Hem de treballar perquè sigui així", ha dit. "Després de secundària, si la presencialitat no es pot garantir cada dia no ens preocupa", ha afegit el titular d'Educació. Bargalló ha dit que de cara a un nou confinament, hi ha un pla digital que ha d'actuar en aquells centres que encara no tenen una xarxa preparada perquè tothom pugui treballar per via telemàtica.Bargalló ha dit que els mestres tindran una revisió mèdica que indicarà si poden fer treball docent o no, i si poden fer teletreball o han de tenir una baixa. Dels 130.000 professors que hi ha actualment, Bargalló ha calculat que hi haurà un "nivell baix" de docents que no puguin tenir contacte amb els alumnes. El conseller ha garantit que els mestres tindran el material de protecció necessari, que es pactarà amb el servei de riscos laborals i el sindicats. "Farem la despesa necessària per aplicar les mesures de prevenció", ha afirmat Bargalló. La mascareta, en aquest sentit, podria no ser necessària en cas que el mestre no hagi d'interactuar molt directament amb l'alumne. "La imatge del professor amb mascareta a l'aula no serà la normal", ha dit.Josep Bargalló ha admès que des de l'11 de març "res ha estat normal" i ha demanat parlar ara "del setembre", on es podran "controlar" més coses. El conseller ha dit que no s'hauria "estalviat" aquestes tres setmanes de reobertura de les escoles, malgrat el malestar que ha generat entre part de la comunitat educativa. Bargalló ha explicat que hi havia gent que volia reobrir i gent que volia tancar fins setembre. "Hem fet el que hem cregut que calia fer. No val la pena tirar enrere", ha detallat. El conseller encara no té les xifres completes de retorn, i ha admès que hi ha hagut diferències entre centres: "En algunes escoles hi ha anat el 70% dels alumnes i en d'altres molt poca gent".Davant les pressions d'USTEC, que va portar el pla de reobertura al TSJC, Bargalló ha dit que "l'escola no és un perill" i que les relacions amb el sindicat és "complexa i complicada". "Per ells som la patronal", ha dit, però ha assegurat que mantenen converses. USTEC s'ha mostrat molt críti amb la gestió del Govern de l'educació durant la crisi.Bargalló ha dit que en la preinscripció s'ha mantingut la tendència dels últims anys pel que fa a la petició d'escola pública i privada. Amb tot, ha admès que hi ha llocs complicats, com ara Barcelona. La FAPAC ha denunciat que falten 300 places a P3. "Qui vol plaça pública, tindrà plaça pública", ha garantit el conseller.I els criteris per tancar el curs? Bargalló ha insistit que els criteris han estat clars i que no era viable un aprovat general. "No ens ha arribat cap queixa en aquest sentit", ha insistit el conseler. Entre els criteris hi havia la indicació de no suspendre cap alumne pel que ha passat aquest últim trimestre.

