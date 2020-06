La ILC denuncia que la sentència del Suprem vulnera la Carta Europea de les llengües minoritàries

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha denunciat que la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix a la Generalitat valenciana utilitzar el valencià per comunicar-se amb les administracions catalana i balear per entendre que en els tres àmbits es parlen llengües diferents “vulnera” la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries “signada i ratificada per l'estat espanyol”.La ILC “no comparteix” l'argumentació que utilitza el tribunal referida a la falta de validesa jurídica del concepte 'àmbit lingüístic'. En aquest sentit recorda que aquest concepte, així com el de 'domini lingüístic' tenen una “llarga tradició” en l'ordenament jurídic català i constitueixen “una de les raons de ser” d'aquesta institució.Davant d'aquesta situació, la ILC ha volgut manifestar que, d’acord amb el seu mandat “fundacional, històric i jurídic, tal com ja va fer entre 1937 i 1939 i, novament, des de 1987 ençà”, continuarà treballant per promoure la presència pública, el coneixement i la difusió de la literatura “escrita en la llengua pròpia de la ciutat sarda de l’Alguer, de les Illes Balears, del País Valencià, de la Franja de Ponent, del Principat de Catalunya, del Principat d’Andorra, de les comarques de la Catalunya Nord i dels municipis de Iecla, Jumella i Favanella, al Carxe”.El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va dir que la Generalitat seguirà comunicant-se en català, "llengua comuna", amb els governs valencià i balear. El president va afirmar que acatar la sentència del Suprem seria "acceptar una burla monstruosa i ignominiosa" a la llengua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor