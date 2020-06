Sense front comú pel suplicatori de Borràs: ERC s'inclina per no votar i JxCat s'hi oposarà

L'episodi més espinós que haurà d'afrontar la setmana que ve l'independentisme serà la votació al ple del Congrés del suplicatori de Laura Borràs -previsiblement el dijous 25 de juny-, pas requerit per donar recorregut a la causa jutjada al Tribunal Suprem per malversació, arran del cas de fraccionament de contractes a l'Institut de les Lletres Catalanes . El debat i el vot és una qüestió delicada perquè pot ser el germen d'un nou xoc entre les forces independentistes, després que Junts per Catalunya (JxCat) hagi requerit a ERC i la CUP que no facilitin que la causa progressi al Suprem, tribunal competent perquè Borràs és diputada a les Corts espanyoles. I, per ara, tot s'encamina cap a la inexistència d'un front comú per abordar la qüestió.La votació d'aquest dijous a la comissió de l'Estatut del Diputat - primer pas per validar el suplicatori - encamina la resolució de dijous que ve al Congrés: hi ha una majoria partidària de retirar la immunitat a l'exconsellera de Cultura i no es divisa un front comú dels partits catalans. Borràs sap que la cambra baixa es pronunciarà a favor del suplicatori dijous vinent. La majoria formada pel PSOE, PP, Vox i Ciutadans -que ahir, a la comissió de l'Estatut del Diputat, van validar el tràmit que ha de resoldre el Congrés- no concedeix alternativa. Ara bé, el vot que emetin la resta de forces, encara que no tingui incidència en el resultat, no deixa de tenir una lectura política.I les forces independentistes, segons les fonts consultades per, no coincidiran. De fet, no es preveuen grans canvis respecte la votació d'avui. JxCat i el PNB han votat en contra del suplicatori, el grup d'Unides Podem -que inclou els comuns- s'ha abstingut, i ERC i Bildu han optat per no votar. La CUP, inclosa en el grup mixt, no ha participat en el debat en comissió i decidirà en les pròximes hores el sentit del seu vot.Tot i que en la segona de les dues reunions mantingudes la setmana passada es va posar damunt la taula -així ho va fer JxCat- que no es participés en la votació, el cert és que la formació de Borràs té decidit optar fins al final pel "no". "Votarem en contra", remarquen les fonts consultades. La formació de Carles Puigdemont ha vist amb disgust com el PNB s'ha arrenglerat amb la diputada mentre que ERC no participava en la votació en comissió. Hi ha un detall que no és menor: Borràs és de la màxima confiança del president de la Generalitat, Quim Torra, que insisteix aquests dies que cap independentista pot tenir un "judici just" al Tribunal Suprem.La fórmula escollida avui per ERC -no participar de la votació- tindrà continuïtat, amb tota probabilitat, al ple. La posició defensada pels republicans passa per denunciar l'element distorsionador del Suprem i no votar, en coherència amb el discurs desplegat a la comissió de l'Estatut del Diputat. "És una actitud digna, que JxCat sabrà valorar", exposa una font parlamentària. Amb la decisió de no pronunciar-se en un suplicatori, ERC trenca la tradició de votar-hi a favor, per reclamar la màxima transparència davant d'eventuals irregularitats.La secretària general dels republicans, Marta Rovira, ha refermat aquesta posició en l'última aparició pública. Rovira ha afirmat no donaran "mai" suport al Suprem en relació al suplicatori, però ha demanat a Borràs que esvaeixi "qualsevol ombra de dubte". "Estarem al costat de Borràs però també li demanarem que demostri que no ha passat res i que actuï en conseqüència", ha afirmat la dirigent d'ERC en entrevista a Vilaweb des de Suïssa.Al seu torn, la CUP es manté en el mateix posicionament que va anunciar el dilluns i que passa, prioritàriament, perquè Borràs s’estalviï el tràngol del Suprem renunciant a l'escó , tot i que ho acabarà de perfilar les properes hores. "És la sortida digna per al conjunt de l'independentisme", expliquen fonts del partit. Els anticapitalistes argumenten que "hi ha indicis de corrupció acreditats" per part de la Sindicatura de Comptes i que, si bé "no es pot contribuir en la persecució política", el que tampoc es pot consentir és que "cap ombra" pesi sobre el moviment. La CUP espera, doncs, si es produeix un moviment de Borràs per decidir finalment què votar en el suplicatori.

