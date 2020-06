Raloxifè, el medicament per l'osteoporosi que també pot ser efectiu contra el coronavirus

Una investigació en què participa el Barcelona Computing Center assegura que el raloxifè, un medicament per l'osteoporosi, podria ser "efectiu" per tractar a pacients lleus de la Covid-19. El consorci Excalate4CoV, que lidera la recerca, ha anunciat aquest dijous que és un medicament genèric "prometedor" després de realitzar un assaig amb superordinadors. Els resultats obtinguts apunten que el raloxifrè podria ser eficaç per bloquejar la reproducció del virus a les cèl·lules i, per tant, alentir la progressió de la malaltia en casos de detecció precoç o d'asimptomàtics. Els resultats s'han obtingut a partir d'un procès científic anomenat cribatge virtual. Ara, el consorci Excalate4CoV està negociant amb l'Agència Europea de Medicaments per poder començar a provar el raloxifrè en humans.

