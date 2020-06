Sanitat proposa reduir la quarantena de 14 a 10 dies en casos lleus o asimptomàtics

Sanitat ha proposat a la ponència d’alertes reduir la quarantena de 14 a 10 dies en casos lleus o asimptomàtica. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que els estudis recents demostres que en les persones que tenen pocs símptomes o que no en tenen el virus perd capacitat de transmissió abans. La mesura, que feia setmanes que s’estava estudiant, s’ha debatut amb les comunitats autònomes i fixarà algunes condicions.Entre elles, que els afectats hagin estat almenys tres dies sense símptomes i que la prova PCR inicial s’hagi practicat més de deu dies abans del moment d’aixecar l’aïllament. Malgrat això, Simón ha dit que seran els serveis mèdics els que hauran de valorar cada cas i decidir si la quarantena es pot reduir o no. “Serà un benefici substancial que si s’aplica bé no ha d’implicar més riscos”, ha insistit.Simón ha detallat que aquesta setmana s'han identificat 52.830 persones amb símptomes compatibles del coronavirus i al 91% d'ells se'ls han fet proves PCR. Se n'han fet moltes més a persones de l'entorn d'aquestes persones. "Tenim un molt bon nivell de sospita i un nivell de PCR rellevant. Tenim confiança en la capacitat de detecció precoç dels casos", ha dit Simón.Entre els casos detectats, el nombre de contactes estrets -amb alt risc d'haver-se infectat- a cada cas són tres. Pràcticament tots els contactes s'han seguit, i només el 5% han desenvolupat símptomes, en total 83 persones. "Són cadenes de transmissió conegudes", ha dit. Això és important perquè garanteix que la transmissió comunitària és cada cop menor i està detectada.Simón també ha fet referència a l'estudi serològic que s'ha fet a Torrejón de Ardoz, a tocar de Madrid, i ha aportat dades rellevants tot i algunes limitacions. En aquest estudi, s'ha testat el 75% de la població i s'ha obtingut un resultat del 20% que ha passat el coronavirus. A Madrid, la malaltia ha afectat un 10% de la població i al conjunt d'Espanya, un 5%. "El resultat de Torrejón és esperable, va ser un dels epicentres de l'epidèmia i va ser el municipi que va tenir la corba epidèmica més ràpida a la Comunitat de Madrid", ha detallat el doctor.Simón ha apuntat que el decret de nova normalitat fixarà algunes mesures per a tot l'Estat i ha demanat que "entre tots" es compleixin. Les comunitats autònomes tindran capacitat per fer regulació més específica. "La mobilitat entre comunitats autònomes, quan acabi el decret d'estat d'alarma, no es podrà restringir, però és recomanable no moure's si no és necessari", ha dit el doctor. De cara a l'estiu, Simón ha demanat tenir "respecte" al virus. "Tenim una experiència molt recent i dramàtica, i hem de tenir en compte què pot passar si rebaixem les mesures de prevenció", ha afegit.Simón ha dit que el brot de Pequin és diferent dels d'Alemanya i Algesires. El de Pequin és diferent pel volum, les mesures que implanta la Xina i el risc de contagi. "El brot de Xina és un brot amb unes implicacions que poden anar més enllà i que hi ha risc de transmissió comunitària", ha alertat, i ha demanat interpretar-ho de manera "diferent" a la resta. "Amb la feina que estan fent, s'hauria de controlar, veurem què passa", ha dit.En el cas del brot en un escorxador d'Alemanya, Simón ha dit que el volum de treballadors afectats és alt. Per ara, el brot està limitat a l'escorxador, segons Simón. "Haurem de veure com ho gestiona Alemanya però sembla un brot limitat a un centre de treball", ha remarcat, i ha apuntat que els escorxadors poden afavorir -per temperatura, humitat...- la propagació del virus.El el cas d'Espanya, el doctor ha dit que hi ha brots però ha insistit que parlar de brots pròpiament és "una bona notícia", perquè vol dir que l'epidèmia està controlada per poder identificar l'origen dels casos i les cadenes de transmissió, i actuar de forma precisa. D'altra banda, això demostra que el risc encara hi és. "Encara hi ha virus", ha insistit. "Ara mateix, el sistema funciona i podem identificar l'origen dels casos, però el risc encara hi és i cal tenir cura", ha afegit.El Ministeri de Sanitat ha notificat 52 morts en l'última setmana, de les quals 25 a Madrid, tretze a Castella i Lleó i tres a Barcelona. La dada total de víctimes mortals des de l'inici de la crisi es manté congelada en 27.136 mentre es revisen prèvies al canvi de metodologia en la notificació de la informació de l'epidèmia. Pel que fa als nous contagis, en les últimes 24 hores se n'han notificat 143, la majoria entre Madrid, amb 69, i Catalunya, amb 16. En total de persones que s'ha contagiat de la malaltia se situa avui en 245.268, 585 més que ahir.Els casos diagnosticats en els últims catorze dies són 4.125, i en els últims set dies, 1.553. Els casos diagnosticats amb data d'inici de símptomes en els últims catorze dies són 701, i amb inici de símptomes en l'última setmana, 143. En els últims set dies, 89 persones han necessitat hospitalització, de les quals 34 a Madrid, dotze a Castella i Lleó i onze a Catalunya. Pel que fa a les UCI, en l'última setmana només nou persones hi han hagut d'ingressar, tres a Madrid i dues a Catalunya. A dia d'avui, hi ha 312 persones ingressades a l'UCI arreu de l'Estat.

