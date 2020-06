Xoc entre comuns i Podem per la negativa d'Iglesias a investigar el nexe entre González i els GAL

La ciutadania mereix saber tota la veritat de fets tan greus com el terrorisme d'Estat. L'expresident González hauria de ser el primer a donar aquestes explicacions. En Comú Podem estarà al costat de la transparència en les iniciatives que tractin d'esclarir la veritat al Congrés — En Comú Podem (@EnComu_Podem) June 18, 2020

Xoc entre els comuns i Podem pel posicionament davant la petició d'investigació al Congrés del nexe entre l'expresident Felipe González i els GAL. Si bé el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha manifestat que rebutjarien la comissió demana per ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PNB, la CUP i el BNG, els comuns han advertit que estaran "al costat de la transparència en les iniciatives que tractin d'esclarir la veritat" al Congrés dels Diputats.Així ho han assegurat públicament a través d'un missatge a les xarxes socials, en el qual manifesten que la ciutadania "mereix saber tota la veritat" sobre uns fets tan greus com el terrorisme d'Estat i que el propi González hauria de ser el primer en donar explicacions.Echenique, en canvi, ha rebutjat la comissió d'investigació sobre Felipe González i els GAL. "Ens sorprèn que plantegin una comissió d'investigació quan hi ha un ministre i un secretari d'estat condemnats", ha dit aquest dijous al matí en una entrevista a 'TVE'.Segons Echenique, el document de la CIA que s'ha conegut aquesta setmana i apunta que González va aprovar la creació "d'un grup de mercenaris" per combatre ETA, "no aporta res nou"."No deixarem que res ens distregui" de la posada en marxa d'un "escut social", ha afirmat, i "molt menys amb coses perfectament conegudes que tothom sap què va passar".Echenique ha remarcat que l'opinió d'Unides Podem sobre aquella època ja és "força pública".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor