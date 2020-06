VÍDEO Ayuso fica la pota i l'enxampen mentint en directe a Telecinco

Intentad verlo sin pasar un mal ratillo. pic.twitter.com/2wZ0PVQjZi — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 18, 2020

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ficat la pota sobre la gestió de les residències de gent gran al seu territori. La dirigent popular era en directe al programa Ya Es Mediodia de Telecinco, en una entrevista per valorar la situació actual a la capital madrilenya i a la comunitat. En un moment de la conversa, la presentadora Sonsoles Ónega ha volgut comparar l'acord municipal entre diverses formacions a l'Ajuntament de Madrid, on governa el popular José Luís Martínez-Almeida, i no es pot produir a la Comunitat. Aquesta ha estat la seva resposta.Ayuso ha carregat contra l'oposició i la seva "falta de diàleg", assenyalant que no és el mateix la gestió municipal que la gestió regional. En aquest marc, la presidenta madrilenya ha afirmat que "ella ha gestionat la sanitat i ha gestionat les residències", una afirmació que la periodista no ha passat per alt. En repregunta, Ónega ha volgut fer èmfasi en les declaracions: "Presidenta, ens està dient que va gestionar les residències... No van ser competència llavors del comandament únic?".La polèmica arriba a través de les crítiques d'Ayuso i altres dirigents del Partit Popular, que responsabilitzen el vicepresident Pablo Iglesias "de la mort de centenars de persones a les residències de gent gran" per la seva gestió dels centres, a través del comandament únic. Iglesias ha negat sempre aquestes afirmacions, assegurant que la gestió ha estat "sempre autonòmica". És per això mateix que Ayuso ha entrat en una contradicció de la qual no ha sortit molt ben parada, balbucejant i criticant "la mala interpretació" de les seves paraules.

