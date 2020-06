Elisenda Paluzie: «Joan Canadell ha comès un error»

Malgrat els moviments fins a última hora, Elisenda Paluzie ha estat reelegida presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb un incontestable 85% dels vots. La líder independentista va ser la candidata més votada, amb molta diferència, a les eleccions al secretariat nacional, i l'organisme li ha fet confiança per pilotar l'entitat durant dos anys més, acompanyada de David Fernàndez, del Centre Català de Negocis, com a vicepresident. Durant el proper mandat, l'ANC té el repte de definir una estratègia que es pugui traslladar a la pràctica, més enllà de les crides a la unilateralitat i la unitat.En la primera entrevista des de la reelecció, Paluzie es mostra satisfeta i agraïda pel suport rebut per part dels socis i els secretaris nacionals, i nega que l'ANC estigui dividida en dos sectors. La presidenta és crítica amb l'ofensiva de Joan Canadell per controlar l'entitat i assegura que "s'ha equivocat", reclama pressionar els partits perquè tirin endavant la independència si se supera el 50% dels vots a les properes eleccions i no vol entrar en el debat "partidista" sobre si el president Quim Torra ha de convocar els ciutadans a les urnes.- Quan vaig veure el secretariat que va sortir a les eleccions em vaig tranquil·litzar. Ha sortit un secretariat molt independent i amb el qual em sento molt còmoda. S'ha confirmat el que vaig veure inicialment. És cert que durant la setmana dubtes i no ho tens clar fins que es vota però, pels perfils de les persones escollides, jo estava bastant tranquil·la i convençuda que podia guanyar.- Bé, crec que parlar de candidatura continuista és comprar el seu relat. Joan Canadell va formar part del secretariat nacional de l'ANC durant un any i, en aquell temps, la majora de decisions que vam prendre votàvem de la mateixa manera i acordàvem els mateixos projectes. En algun cas, en què jo vaig discrepar, recordo que va ser per alguna proposta de resolució que ell va presentar i que era molt més tova. M'ha sorprès una mica aquest discurs.- No hi ha dos sectors, s'ha vist a les eleccions. Ha estat una aposta personal seva, de la qual no acabo de saber-ne els motius, i ha estat un error. La victòria independentista a la Cambra de Comerç és una de les poques victòries que ha donat l'independentisme i l'ha donada l'ANC. S'està fent bona feina des de la Cambra i s'ha d'enfortir aquest lideratge, i aquesta feina que es fa, DE suport a les pimes i les empreses d'aquest país. Demostrar que l'independentisme pot governar bé aquest tipus d'institucions. No he acabat d'entendre perquè s'havia d'implicar des de la Cambra en una elecció interna de l'ANC.- Joan Canadell ha tingut un protagonisme insospitat fa un mes i mig a les eleccions de l'ANC. Ell tindrà les seves raons, però crec que ha estat un error personal per part d'ell.- Nosaltres treballem per compensar les febleses que es van detectar després de l'1-O i que van dificultar la declaració d'independència efectiva. Ens hem de trobar en un escenari que les institucions de la societat civil respectin el que decideixi el Parlament de Catalunya, si la cambra torna a decidir fer una declaració d'independència. D'altra banda, el full de ruta de l'ANC diu que a les properes eleccions hem de superar el 50% dels vots independentistes i aleshores exigir als partits que activin la via unilateral. Des de l'ANC volem treballar per ajudar a incrementar el vot independentista i farem campanyes en aquest sentit, que ja ens van donar èxit fa uns anys. La crisi sanitària, econòmica i social ha evidenciat que no tenim els instruments per sortir-nos-en: necessitem un estat al costat de la gent d'aquest país.També hem de fer campanyes d'apoderament ciutadà, de desconnexió econòmica... És una evidència que és un problema no tenir una banca pròpia. Hem de fer feina en acció exterior, de paradiplomàcia, d'activació de grups de suport en parlaments. Fem incidència en organismes internacionals per denunciar la vulneració de drets fonamentals, que reforça la causa i prepara el terreny a futurs reconeixements internacionals quan el Parlament es decideixi a tirar endavant la independència. I, com sempre ha fet l'ANC, hem de fer una tasca de pressió política: sense un parlament que declari la independència i un Govern que s'erigeixi en autoritat no tindrem la independència. Vam tenir el referèndum perquè el va aprovar una llei parlamentària, un Govern que va fer tot el que va poder i una ciutadania mobilitzada que el va defensar. Una declaració d'independència efectiva necessitarà els mateixos ingredients i hem de fer aquesta pressió.- Aquesta campanya l'estem batallant en els tribunals. Està aturada, però ara en tenim una altra que es diu "Prop de casa", que també és de consum. Una DUI no és només un procés de desobediència civil. Ha de tenir una legitimitat democràtica al darrere, ha de tenir una majoria parlamentària i en vots, i un Govern que esdevingui l'autoritat al territori. La desobediència civil i institucional ho ha d'acompanyar.- Encara no el coneixem. L'estava treballant una subcomissió i encara no l'han traslladat al consell de govern. No podem avançar la posició de l'ANC. En la subcomissió redactora no hi som, nosaltres estem representats al consell de govern. Se'ns traslladarà quan toqui.- No vull entrar en el debat de si s'han de convocar eleccions al Parlament. És un debat tacticista entre els partits. El secretariat encara no s'ha posicionat al respecte, nosaltres no en parlem al full de ruta. Quan siguin, haurem de superar el 50% dels vots.- Al full de ruta no diem res de llista unitària, defensem que l'ANC només donarà suport als partits polítics que es comprometin amb la via unilateral si se supera el 50% dels vots a les eleccions.- Els partits no s'han preparat en els dos darrers anys per aquest escenari. Nosaltres hem de fer la nostra part per exigir als partits que es preparin. La pressió als partits ha de ser més acurada, una fiscalització més objectiva, gradual i persistent, analitzant que es fa des del Govern, a les conselleries, si s'està gestionant bé i és té en compte la preparació per una declaració d'independència.- Que acabi caient pel seu propi pes. És un dels escenaris més llargs de divisió estratègica, però n'hi ha hagut altres, com quan s'havia de fer la independència en 18 mesos i finalment va sortir la proposta del referèndum. Portem molt temps en aquesta situació i nosaltres defensarem el nostre plantejament: preparar-se i apostar per superar el 50% dels vots a les properes eleccions al Parlament.- Els partits han decebut molta gent, i això ja no és una cosa de Twitter. Hem estat molts mesos confinats però ara que podem començar a sortir veiem la gent del carrer, que no és activista, molt desanimada per les batalles dels partits. La gent veu que no s'avança i que s'han fet passes enrere en el discurs. Que ara els partits diguin coses tan diferents respecte a l'octubre de 2017 decep molt.- No ens ho permeten els estatuts. La nostra força és la independència dels partits polítics i la força de pressió, i en el mapa polític poden haver-hi recomposicions i aparèixer actors nous, com ha passat en el passat. Perdríem l'essència de l'ANC si féssim aquest pas.

