VÍDEO La nova pel·lícula de Wes Anderson: un repartiment ple d'estrelles i homenatge al periodisme

El nou projecte de Wes Anderson ja té data d'estrena i el film promet ser un dels més esperats de tot l'any. La nova pel·lícula del director nord-americà, The French Dispatch, arribarà a les sales de cinema l'octubre de 2020. El tràiler definitiu ha vist la llum i les primeres imatges de l'espectacular repartiment que ha reunit Anderson han enlluernat el públic.La trama girarà al voltant de tres històries simultànies que es creuaran entre sí, amb un punt central: la redacció d'un diari dels Estats Units -el The French Dispatch- en una ciutat fictícia de França. Anderson construirà tot un relat romàntic a la professió, aplicant-hi el seu únic estil narratiu cinematogràfic, tant en el guió com en la fotografia i el muntatge.Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Steve Park, Bill Murray, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Kate Winslet... entre molts altres formen un cartell d'estrelles com mai s'havia vist en una producció d'Anderson. Alexandre Desplat serà, una altra vegada, l'encarregat de posar banda sonora al film, en un projecte que segurament acapararà una gran atenció del públic, la premsa i les futures gales de premis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor