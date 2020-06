«Del procés a la revolta», el nou llibre que recorda la resposta al carrer de la sentència

El nou llibre, amb imatges i testimonis Foto: Pagès Editors

El llibre Del procés a la revolta. Crònica en primera persona dels dies que els carrers van dir prou (Pagès Editors) retrata la resposta al carrer de la sentència del procés amb les fotografies de Pau Venteo i els testimonis de dos nois i dues noies que van participar de les protestes, entrevistats pel sociòleg Eduard Ballesté.El volum Del procés a la revolta també recull la veu dels joves que van ser al capdavant dels fets de plaça Urquinaona i d’aquells que, com la Xènia i el Martí, van ser empresonats per participar en les protestes. El periodista Albert Mercadé és l’encarregat de la introducció del llibre. En declaracions a l'ACN, Eduard Ballesté explica que es van unir per fer el llibre ell com a sociòleg, Albert Mercadé, com a periodista i Pau Venteo com a fotògraf. "Creiem que l'esclat de mobilització popular necessitava tenir aquesta mirada a tres bandes", assenyala.El llibre inclou prop de 200 imatges que recullen l’ambient viscut als carrers de Barcelona en resposta a la sentència i capturades per la càmera de Pau Venteo. El volum també publica la veu d’alguns dels joves que van ser al capdavant de les protestes de plaça Urquinaona i d’aquells que, com dos dels testimonis recollits, la Xènia i el Martí, van ser fins i tot empresonats per participar en les protestes.Al llibre, els dos joves expliquen com van viure la detenció, els dies que van passar a la presó i com va ser la tornada a la realitat: "Havíem d’intentar mantenir la calma, perquè la nostra situació ens era del tot desconeguda. Cap de les tres sabia quan marxaria i, allà dins, aquesta incertesa era difícil d’assumir. Les preses intentaven calmar-nos i ens asseguraven que aviat tornaríem a casa", explica la Xènia.Ballesté destaca que ha recollit la part emocional a través de quatre testimonis que "busquen explicar des de quatre punts de vista la complexitat de la gent que va participar" a les protestes. El sociòleg indica que volien centrar-se en quatre casos concrets. La publicació, que va sortir a la venda dimarts, va quedar retinguda el passat mes de març al magatzem de l’editorial a causa de la crisi sanitària.Era una de les apostes de l’editorial per al Sant Jordi, però el coronavirus va impedir que Pagès Editors pogués promocionar-lo. Tres mesos després de la data prevista, 'Del procés a la revolta' ha començat a arribar a les llibreries.

