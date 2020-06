Barcelona ofereix vint casals a les xarxes veïnals per millorar la relació amb els serveis socials

L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les xarxes veïnals vint equipaments de proximitat -principalment casals de barri- per facilitar l'atenció a persones afectades per la crisi. El consistori defensa que la mesura permetrà millorar la relació entre les xarxes i els serveis socials municipals. Precisament, una de les queixes recurrents de les xarxes és que els serveis socials no han atès a tothom que ho necessitava durant l'epidèmia.L'Ajuntament ha defensat que ha atès a tothom que s'ha adreçat als serveis socials però ha reconegut que no s'ha arribat a tots els veïns que necessitaven ajuda per cobrir les seves necessitats bàsiques. Ara, el consistori busca pal·liar aquest dèficit amb la cessió de locals a les xarxes."L’objectiu és construir una infraestructura social que perduri de forma permanent", asseguren des del consistori, a l'hora que defensen la iniciativa com una aposta per les iniciatives "público-comunitàries".Als casals, les xarxes disposaran de productes d'higiene i desinfectants, connexió a internet, telefonia mòbil, terminal d'impremta, sales de reunions, espai per a l'atenció a persones, magatzem i transport de materials. "En aquests equipaments també es podran organitzar com a espais de referència per a l’assessoria col·lectiva per a la realització de projectes comunitaris", assegura l'Ajuntament. Alhora, els casals comunitaris disposaran de petits fons per a despeses imprevistes de les xarxes de fins a 1.500 euros mensuals per centre.

La inversió de l’Ajuntament per a l’adequació dels equipaments puja fins a 365.000 euros, 315.000 provinents del pla de xoc social per fer front als efectes de la crisi provocada per la Covid-19 que es destinaran a l’habilitació dels 18 equipaments i als seus fons per a despeses, i 50.000 de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per a les despeses de gestió i dinamització del projecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor