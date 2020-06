FOTO Contundent portada del «The Times» contra el rei Joan Carles

La portada del tabloide Foto: The Times

El tabloide britànic The Times carrega amb molta duresa contra el rei emèrit espanyol Joan Carles I. El mitjà ha emès un titular molt crític en portada aquest dijous, assenyalant tots els problemes econòmics, familiars i judicials del monarca.El rei caigut és el titular d'un extens article del periodista Isambard Wilkinson, enviat especial a Espanya, desgrana els problemes dins de la Casa Reial i explica que els monarques actuals "temen que Joan Carles acabi assegut a la banqueta dels acusats". "Sexe, mentides i comptes bancaris suïssos: les denúncies contra l’exregent d’Espanya que estan provocant el regnat del seu fill", és el titular de la versió digital de l'article.El monarca espanyol Felip VI va moure's per trencar amb les irregularitats econòmiques que envolten el seu pare, Joan Carles I, en un intent d'evitar sortir-ne personalment malparat.Els grans partits espanyols i la Justícia que encara es neguen a investigar el vell rei per la seva "inviolabilitat", però la inesperada decisió de l'actual cap de l'Estat l'ha deixat en evidència: Felip VI va decidir el 15 de març renunciar als diners d'herència que pogués rebre del seu octogenari pare quan mori i, a més, li retira l'assignació econòmica anual amb càrrec al pressupost de la corona.

