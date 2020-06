El Festival Nits de cinema oriental prepara una secció infantil molt animada

Com cada any, la franja matinal infantil del Festival Nits de cinema oriental de Vic -que se celebra del 23 al 26 de juliol- oferirà una bona varietat d'estils i històries. Si bé ja es van avançar títols com Yatsurugi 9 o Promare , el certamen projectarà un gran fenomen animat de la temporada a Xina: The legend of Hei.El film narra la història de Xiao Hei, un domini gat capaç de transformar-se en un humà que es veurà obligat a deixar el bosc i viatjar a la gran ciutat.A banda de llargmetratges, la programació infantil del certamen es completarà amb tres curtmetratges com són L'enfant et le Poulpe, coproducció entre Corea del Sud i França, A Folded Wish de Malàisia, i A Barber in a Bald Town de Corea del Sud. També hi haurà la representació del conte Issun Boshi, un patufet en versió nipona.A més d'aquests títols, el públic de les Nits podrà gaudir de films de Tailàndia com la comèdia romàntica esbojarrada Friend Zone o SisterS, de la secció oficial, un film que mescla terror i acció.D'altra banda, també hi haurà altres títols de la Xina, l'Índia, Taiwan i Corea del Sud. La marató matinal del diumenge tindrà accent xinès amb el film de Mulan, no la versió que Disney està a punt d'estrenar, sinó la història autèntica de l'heroïna xinesa, carregada d'acció i de coreografies d'arts marcials.El públic podrà descobrir The Enchanting Phantom, la història d'amor per excel·lència del folklore xinès i recollida en el clàssic literari Històries estranyes de Pu Songlin, un remake de A Chinese Ghost Story (1987). Finalment, també es podrà veure Fist of Legend, la preqüela del film homònim protagonitzat per Jet Li i que destaca per la posada en escena i unes escenes de lluita marcial.De Taiwan, es projectarà Because of you, un drama costumista amb una història d'amor entre mare i filla; mentre que de l'Índia es podrà veure Action, una aposta d'acció que es podrà visionar a la Nit a la Bassa dels Hermanos. De Corea del Sud hi haurà la història de fantasmes que surten, literalment, de l'armari amb The Closet.

