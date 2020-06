El Govern destina 5 milions d'euros a les ajudes per al lloguer i reclama més recursos a l'Estat

El Govern aportarà 5 milions d'euros a la línia d'ajudes al pagament del lloguer d'habitatges. La Generalitat va congelar fa 15 dies els ajuts assegurant que els recursos aportats per l'Estat -14,5 milions- no permetien atorgar-ne més. Ara l'executiu català recorrerà al fons de contingència per aportar aquests 5 milions i reclama al govern espanyol que dobli la quantitat aportada fins ara.Durant els primers quinze dies en què les ajudes van estar activades, el Govern va rebre 15.500 sol·licituds. Segons els càlculs del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el cost de totes aquestes sol·licituds tenint en compte el pagament màxim de sis mesos suposen més de 64 milions d'euros, una xifra que queda lluny dels 14,5 milions aportats fins ara per l'Estat.Calvet ha assegurat que si l'Estat hi posa uns altres 14,5 milions d'euros, el Govern ja tornarà a aportar uns 5 milions més. "Reitero que cal una aportació major de l'Estat i li demano que ens ajudi", ha dit dirigint-se a la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra.Ibarra ha valorat que els 5 milions que aporta el Govern no són l'import necessari per a les necessitats de la societat tot i afegir que "més val això que res". I en resposta al conseller Calvet, que insta l'Estat a aportar més recursos en habitatge, la diputada socialista ha respost que és un tema de "prioritzar" els recursos que arribaran dels 16.000 MEUR a repartir entre les comunitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor