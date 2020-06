«Arrels, el món que torna», el mercat de pagès en xarxa català

La pandèmia de la Covid-19 també ha portat coses positives, i Arrels, el món que torna n'és un exemple. Es tracta d'un mercat de pagès en xarxa impulsat per connectar productors agrícoles i ramaders de Catalunya amb els consumidors. Sense intermediaris, des del món cooperatiu i gràcies a les facilitats que ofereixen les tecnologies, Arrels vol ser també un "punt de trobada dels qui estimem i valorem el món que torna".El grup cooperatiu català Som , impulsor d'altres projectes com les revistes Descobrir, Cuina, o Sàpiens i iniciatives com Llibreries Obertes, n'és el creador. "Sempre hem treballat per posar en valor la força de la gent", expliquen des de Som mentre fan una crida a un mínim de 5.000 fundadors i fundadores inicials perquè inverteixin per posar en marxa Arrels. D'aquesta manera, Som vol garantir que el projecte no depengui d'inversors externs.El projecte veurà la llum la tardor d'aquest any per ajudar els treballadors de la terra, del mar, els artesans productors d'allò que consumim. Des d'Arrels volen apostar per aquests professionals i donar-los les eines per oferir el seu producte fora del sistema globalitzat de les grans corporacions. Gràcies a la capacitat tecnològica, logística i de comunicació, el projecte pretén construir una xarxa sense afany de lucre que treballi al voltant de "la terra, les mans i la vida".Arrels, a més, no només és el mercat en xarxa, sinó també un portal web, una revista trimestral i una ràdio per internet que permetran ser un punt de trobada per conèixer les experiències de gent que valora i viu "el món que torna". En el seu manifest fundacional, els signants que li donen suport defensen el nou projecte sota el missatge "Tornar a connectar amb les nostres arrels no és fer marxa enrere, és l'única forma d'avançar". Entre aquests s'hi troben la xef Carme Ruscalleda, la periodista Laura Rosel i l'atleta Kilian Jornet, entre d'altres.

