Paluzie i Soler es disputen la presidència de l'ANC

El flamant secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) escull aquest dissabte al migdia per via telemàtica els quatre càrrecs orgànics de l'entitat: president, vicepresident, tresorer i secretari. Elisenda Paluzie, l'actual presidenta, i Montse Soler, la candidata del sector afí a Joan Canadell, han presentat candidatura i són els dos noms amb més opcions de liderar l'entitat durant els propers dos anys, tot i que les eleccions de la setmana passada reforcen Paluzie per revalidar el càrrec.David Fernàndez, vicepresident del Centre Català de Negocis, té opcions per convertir-se en vicepresident. Fernàndez, que es presenta com a candidat de consens, és situat per algunes veus a l'entorn també de Canadell, tot i que ell on s'ha pronunciat obertament en aquest sentit. Fonts de l'entitat consultades perapunten que Carles Xavier Gómez i Patrícia Sierra optarien a ser tresorer i secretària, respectivament. Tots els càrrecs orgànics que s'elegiran avui necessiten dues terceres parts del suport del secretariat nacional.Les eleccions han estat marcades per una pugna entre el sector de Paluzie i el de Canadell, tal com va avançar dimecres passat NacióDigital . El president de la Cambra de Comerç, que va arribar al càrrec gràcies a la campanya de l'ANC, no es presenta directament per liderar l'entitat, però sí que ha donat suport públic a Soler i s'ha mostrat molt crític amb la gestió de Paluzie aquests últims anys. En la mateixa línia, Soler es presenta per "posar una marxa més i anar a més velocitat". Defensa una ANC transversal i no partidista, tot i que algunes veus situen el sector Canadell a l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont i la Crida Nacional per la República.Tot i el desgast de l'independentisme, mancat de rumb des de la tardor de 2017, les eleccions al secretariat nacional han tingut més participació que fa dos anys, amb 8.876 vots, un 19,73% del cens. Paluzie ha estat la candidata amb més vots, a molta diferència del segon, Antonio Baños, que diu que no opta a càrrecs orgànics a l'entitat, i Montse Soler. En declaracions a aquest diari després de fer-se públics els resultats, Paluzie es va mostrar satisfeta amb el resultat i va assegurar sentir-se còmode amb el nou secretariat nacional, que va definir com a "molt transversal" amb secretaris independents i no ubicats en cap sector o partit.La cúpula i el secretariat tindran entre els reptes principals definir l'estratègia de l'entitat i el paper que vol tenir en el moviment independentista, mancat de rumb des de la tardor de 2017. Sota el mandat de Paluzie, l'entitat ha deixat clar que cal apostar per la via unilateral, tot i que això no s'ha traduït en fets, i ha donat suport a candidatures electorals a les municipals. És en aquest punt on s'enganxen els sectors contraris a l'opció continuista. Soler presenta com la candidata que representa "els fets més que les paraules" i posa en l'apartat d'actius la seva feina a la directiva de la Cambra de Comerç i com a impulsora d'Eines de País.Sigui quina sigui l'opció que triï el secretariat, està clar que s'allunya de l'estratègia d'ERC dels últims mesos, partidària de pactar amb el govern del PSOE i Podem i eixamplar la base per fer "inevitable" el referèndum. JxCat i la CUP no han descartat formalment la via unilateral, però tampoc han traduït aquesta voluntat en res concret. En un escenari de replantejament, l'ANC ha de decidir quin paper vol tenir. Les dues opcions que hi ha damunt la taula la situen en una posició que la distància de l'acció de l'actual Govern.

