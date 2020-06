Catalunya rebrà 3.200 milions d'euros del fons autonòmic de 16.000 milions no reembolsables que va aprovar dimarts el govern espanyol amb l'objectiu de transferir recursos als territoris per fer front a la crisi derivada de la pandèmia. La Comunitat de Madrid podrà comptar amb 3.400 milions, amb la qual cosa, les dues autonomies més afectades pels contagis de coronavirus rebran el 41% del total del fons.D'aquesta manera, l'executiu central destinarà un total de 6.600 milions a les dues regions més afectades per la pandèmia del coronavirus, segons les xifres autonòmiques recollides per Europa Press. Aquest repartiment es farà d'acord amb els criteris fixats pel Ministeri d'Hisenda, que anirà pagant els fons de manera gradual i segons els números que es vagin notificant des dels executius regionals en determinades dates.La tercera regió més beneficiada pel fons serà el País Valencià, que estima rebre uns 1.463 milions del fons Covid, segons va apuntar el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.Més de la meitat del fons -fins a 9.000 milions, que les comunitats no hauran de tornar a l'Estat- serviran per pagar la factura sanitària i reforçar el sistema de salut de cara a possibles nous brots de l'epidèmia. "És un baló d'oxigen", va afirmar la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero.El govern espanyol i la Generalitat havien xocat pel canvi en els criteris de repartiment, que inclouran finalment tant el nombre de població com la quantitat de pacients a l'UCI, els malalts hospitalitzats i les proves PCR practicades. "Són criteris objectius, raonables i transparents", va insistir la ministra portaveu. Amb tot, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va reclamar el dilluns passat que aquest fons havia d'incrementar-se fins als 25.000 milions perquè tal i com està plantejat és "insuficient".La primera transferència de partides del fons Covid-19 es farà aquest juliol. L'Estat repartirà 6.000 dels 9.000 milions destinats a despesa sanitària, seguint com a patró les dades sanitàries del 30 d'abril, un moment encara àlgid de l'epidèmia a Catalunya i al global del territori estatal. El segon tram, de 3.000 milions, s'abonarà al novembre, atenent les dades d'ingressos sanitaris que hi hagi el 31 d'octubre. La incidència de possibles rebrots, doncs, marcarà la quantitat de milions que arribin a les comunitats autònomes.El fons de 16.000 milions també inclou una partida de 2.000 milions per a l'escola pública, que es pagarà al setembre als governs autonòmics. Gairebé una quarta part es destinaran a les universitats. El decret validat pel consell de ministres -i detallat per la ministra Montero- especifica que el 80% dels recursos destinats a educació es repartiran en funció de la població de 0 a 16 anys. El 20% restant es pagarà en funció de la població de 17 a 24 anys.El quart tram de les partides destinades a la Covid-19 -uns 5.000 milions- serviran per compensar la caiguda d'ingressos que han patit les comunitats autònomes en la recaptació dels impostos cedits, així com pel descens dels viatgers al transport públic. D'aquests 5.000 milions, 800 es destinaran precisament a finançar els desajustos en el finançament del transport. D'aquesta partida final vinculada a la disminució en la recaptació en queden fora el País Basc i Navarra, amb un règim fiscal propi.

