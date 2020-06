La solució d'una residència d'avis de València per tornar a abraçar les famílies

¡¡Seguimos con las visitas!!👵🧓



En Ballesol Pontevedra vivimos la nueva normalidad de la mejor manera posible. Sin duda, las muestras de cariño,

son una forma fantástica de acercar los corazones de las persones amadas.❤️ pic.twitter.com/sjcdWda6yj — Ballesol (@GrupoBallesol) June 10, 2020

Les noves fases de desescalada han permès una de les accions més desitjades per les famílies: poder-se retrobar amb els seus avis i àvies a les residències. Tot i poder anar-hi presencialment, la distància social i la prohibició de gestos com una abraçada o agafar-se de les mans són una de les afectacions més sofertes per la gent gran. Ara, però, una residència de València sembla tenir-ne la solució.L'invent és un "arc de les abraçades" on els residents podran tocar-se amb els seus familiars, però aquests estaran protegits. Així es respectaran totes les mesures de seguretat, d'higiene i de prevenció. El panel de plàstic en qüestió es desinfecta cada vegada que es fa servir i inclouen unes mànigues, de només un sol ús, per a poder fer les abraçades.La iniciativa sorgeix del Grup Ballesol, que gestiona diverses residències, entre elles la de València que ha començat a posar en marxa la iniciativa. L'empresa ha fet públiques diverses imatges de la gent gran que hi ha interna, que en total són 150.

