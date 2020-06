MAPA Els 50 gorgs de Catalunya que no et pots perdre

Un grup de persones, banyant-se en un gorg de la riera de Merlès. Foto: Albert Alemany

El sol entrant pel forat de la Foradada. Foto: Carme Molist

Un gorg de la Garrotxa. Foto: Albert Alemany

L'estiu és temps de platja i de piscines però una bona alternativa per visitar i refrescar-se són els gorgs i els salts d'aigua. Un gorg és una bassa fonda que es forma en alguns corrents d'aigua, on aquesta va més a poc a poc. Normalment estan situats en zones boscoses, humides i fresques, on també hi ha salts d'aigua. Per arribar en aquests bonics paisatges, es poden seguir camins ben senyalitzats i de fàcil accés, com també fer rutes de senderisme.harecopilat 50 dels gorgs més emblemàtics a Catalunya en aquest mapa interactiu. El llistat està adaptat del publicat inicialment per Xavier Masramon a InstaMaps En els darrers anys diversos ajuntaments i propietaris han apostat per aplicar mesures restrictives per accedir als gorgs, per tal de reduir l'afluència massiva de visitants. Aquesta any, la situació s'ha agreujat amb la pandèmia del coronavirus, que obliga a mantenir una distància social molt difícil de controlar. A més, segons alguns experts, el risc de contagi és més elevat en el bany a rius, llacs o gorgs que no pas a la platja i la piscina, i fins i tot l'arriben a "desaconsellar" durant els propers mesos. En aquest marc, i sense una normativa massa clara, els ajuntaments han optat per restriccions diverses. Així, per exemple el torrent de la Cabana de Campdevànol (el Ripollès), no permet el bany però sí la visita, única i exclusivament a les persones que hagin pernoctat a la localitat. les Planes d'Hostoles, on hi ha els gorgs més espectaculars de la Garrotxa , permetran el bany però restringiran l'accés fent pagar tres euros per persona i dia. A la riera de Merlès, a cavall entre les comarques del Berguedà, el Ripollès, Osona i el Bages, aplicaran tot un seguit de mesures per evitar les aglomeracions, com zones acotades d'aparcament o més vigilància rural.(*restriccions d'accés o al bany / cal tenir en compte que enguany, a causa de la Covid-19, les mesures poden canviar d'un dia per l'altre, tant pel que fa a la flexibilització com a l'enduriment).

