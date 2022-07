Mapa | Els 50 gorgs més emblemàtics i les restriccions per accedir-hi

Aquests són els gorgs i salts d'aigua que no et pots perdre:

2. Salt del Fitó (la Jonquera, Alt Empordà)

3. Gorgs de la Muga (Albanyà, Alt Empordà)

5. Salt del Molí Fondo (Sant Joan les Fonts, Garrotxa)

En els darrers anys diversos ajuntaments i propietaris han apostat per aplicarper accedir als gorgs, per tal de reduir l'afluència massiva de visitants. La situació es va agreujar amb la pandèmia del coronavirus, que obligava a mantenir una distància social molt difícil de controlar.Ara, ja amb la Covid controlada i amb un estiu amb unes temperatures tòrrides, els gorgs tornen a ser un punt atractiu per anar-se a remullar. En aquest marc, i sense una normativa massa clara, els ajuntaments han optat per restriccions diverses per evitar la massificació, des deCap restricció. Els cursos d’aquest afluent de la Muga són generalment curts i de poc cabal, tot i que si les estacions de pluja han acompanyat és fàcil trobar-hi aigua tot l’any. El Gorg Negre és el punt amb la profunditat més adequada per banyar-se.Cap restricció. Per arribar en aquest espectacular salt d’aigua de 59 metres cal fer un recorregut de 8 km de ruta circular, amb punt de partida a El Pertús.Sense cap restricció. Aparcament gratuït a prop de l’accés al riu. S’ha d’acabar d’arribar a peu.S’ha de pagar 5,56 euros per cotxe, amb reserva prèvia o pagament a taquilla. Reserva prèvia, en aquest enllaç Sense cap restricció. El salt està situat al costat d'una antiga fàbrica paperera que donava feina a bona part del poble.

Albert Alemany

9. Gorg de Santa Margarida (les Planes d'Hostoles, Garrotxa)

10. Gorg del Molí dels Murris (les Planes d'Hostoles, Garrotxa)

14. Torrent de la Massica (Vallfogona de Ripollès, Ripollès)

15. Salt del Mir (Santa Maria de Besora, Osona)

16. Gorgues de Sant Bartomeu (Sant Martí Sescorts, Osona)

18. Gorg Blau (Santa Maria de Merlès, Berguedà)

19. Gorgs de la Riera de Merlès (Berguedà, Osona i Ripollès)

21. Gorgs de Sant Jaume de Frontanyà (Sant Jaume de Frontanyà, Berguedà)

22. Riera dels molins de Vilardell (les Llosses i Ripoll, Ripollès)

23. Fonts del Llobregat (Castellar de n'Hug, Berguedà)

28. Barranc de Merea (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)

29. Congost de Terradets (Noguera i Pallars Jussà)

30. Gorgs de Salenys (Romanyà de la Selva, Baix Empordà)

S’ha de pagar 6 euros per cotxe amb aparcament reduït de 40 places. Cal fer reserva prèvia, en aquest enllaç Sense restriccions. Forma part del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i cal extremar la precaució per evitar danyar la biodiversitat i el paisatge.Restriccions d’accés amb cotxe a la carretera de Daió. Preu per vehicle i dia: 5,00 euros (sense reserva prèvia, cal pagar amb targeta a la barrera d’accés). Màxim 44 vehicles simultanis. Més informació, en aquest enllaç 5 euros per persona (els menors de 8 anys ho tenen gratuït). Cal fer reserva prèvia, en aquest enllaç 5 euros per persona (els menors de 8 anys ho tenen gratuït). Cal fer reserva prèvia, en aquest enllaç Es regula l’espai a través d’un vigilant mediambiental. No cal fer cap tipus de reserva.Sense restriccions.Prohibit el bany. És el salt d'aigua amb major caiguda vertical de Catalunya, de 115 metres. El seu gran atractiu és visual i s’hi pot arribar caminant des de Rupit o Tavertet.Sense restriccions. Es recomana deixar el vehicle al poble per evitar col·lapsar la pista de Milany.Sense restriccions. Per arribar en aquest salt espectacular de 35 metres d’alçada, des de Santa Maria de Besora es triga una hora i mitja a peu. Dificultat baixa. Més informació, aquí. Sense restriccions. Des de l’Ajuntament, però, no es recomana el bany, ja que hi ha poca aigua i no es pot garantir la seva salubritat.A hores d’ara, no hi ha cap restricció, però s’està estudiant des del Consorci del Lluçanès regular l’accés, una mesura que es podria activar qualsevol dia. Es tracta d’un espai natural protegit.Sense restriccions. Es recomana deixar el vehicle al poble de Santa Maria de Merlès i accedir-hi a peu.Prohibit el bany en el tram de 6 quilòmetres que va des del restaurant Sant Cristòfol fins a les Heures.Sense restriccions. Es recomana aparcar el vehicle en una zona a l'altura del trencant a l'Església de Sant Jaume de Frontanyà. Després cal resseguir la carretera direcció Ripoll i s'agafa un camí que baixa a la dreta.Sense restriccions. Es tracta d'una ruta circular a peu de 15 quilòmetres amb diferents zones de bany. El vehicle s'ha d'aparcar a la població. Es recomana fer servir el GPS per trobar els diferents gorgs. Més informació en aquest enllaç Accés prohibit amb cotxe (a partir del 16 de juliol, amb vigilància), però permès a peu o en bicicleta. Més informació en aquest enllaç. Sense restriccions. Té zona habilitada per deixar-hi el cotxe i s'ha de recórrer 1 quilòmetre a peu per veure el naixement del riu.Sense restriccions. Es recomana deixar el vehicle en un aparcament habilitat davant de Cal Cerdanyola. Després s'agafa un camí de 2,5 quilòmetres que voreja el Torrent de la Font del Faig i que condueix a la zona de bany.Sense restriccions. Es pot accedir-hi deixant el cotxe en un espai habilitat després d'un pont, just després de l'entrada al nucli de Feners.Sense restriccions. En el curs del riu trobem el monestir de Sant Pere de Graudescales, diversos molins i serradores i el monument al comte Guifré.Sense restriccions. La qualitat de l'aigua, la poca fondària d'aquest tram i l'esplanada que hi ha al costat fan que, durant l'estiu, el pont del Clop esdevingui una platja d'interior que atrau banyistes de Solsona i altres poblacions properes.Sense restriccions. Aigua molt neta, de color verdós. Accés a peu, molt suau. Més informació en aquest enllaç Sense restriccions. Forma part del paisatge del Montsec on s'hi veuen impressionants parets de més de 500 metres d'alçada. Un referent del món de l'escalada, de l'excursionisme i l'espeleologia. Es pot aparcar a l'espai de la Font de les Bagasses.Sense restriccions. Ja no existeix la via ferrata que s’utilitzava per accedir-hi i el sender no arriba fins a dalt de tot.

Carme Molist

31. Gorgs de Penjacans (Santa Coloma de Farners, la Selva)

33. Gorgs de la Riera de Riells (Riells, la Selva)

34. Salt del Prat (Figaró-Montmany, Vallès Oriental)

38. Salt de les Dous (Torrelles de Foix, Alt Penedès)

40. Salt de la Fou (Sant Martí de Tous, Anoia)

41. Salt de les Tosques (Vilaplana, Baix Camp)

42. Gorgs de la Febró (la Febró, Baix Camp)

43. Toll de l'Ou (la Morera de Montsant, Priorat)

45. Toll del Vidre (Arnes, Terra Alta)

47. Gorgs del torrent de la Cabana o d'Estiula (Campdevànol i les Llosses, Ripollès)

48. Gorg de Malatosca (Sant Joan de les Abadesses, Ripollès)

49. Gorg de la Sort (Aiguafreda, Vallès Oriental)

50. Gorgs i font de la Farga (Maçanet de Cabrenys, Alt Empordà)

Sense restriccions. És un terreny privat i de difícil accés. No és apte per banyar-se i l’accés és gratuït. Més informació en aquest enllaç Sense restriccions. És públic però el camí d’accés és privat. Poc senyalitzat per preservar la biodiversitat. Més informació en aquest enllaç. El gorg negre és privat i no pot ser usat per al bany perquè és a dins del Parc Natural del Montseny. Prohibit l’accés quan el risc d'incendi és elevat. Més informació en aquest enllaç Prohibit banyar-se. Tampoc s’hi pot fer barranquisme. Més informació, en aquest enllaç Bassa privada, no oberta al bany públic. Accés a peu.Sense cap restricció. Conegut, també, amb el nom d'Ulls del Llobregat, aquest gorg està ubicat dins del terme municipal de Sant Fruitós de Bages i té la peculiaritat de comptar amb diversos canalons i cavitats des d'on brolla l'aigua que baixa del riu Llobregat.Sense cap restricció. Forma part d’un conjunt de salts d'aigua no gaire coneguts però amb un encant especial, molt a prop un de l’altre.Bany restringit. Lloc poc conegut, s’hi arriba a peu des de Torrelles, per un camí que passa per costat dels horts i el canal de reg.Actualment no hi ha cap tipus de restricció per accedir-hi. No es pot aparcar fora del nucli d’Orpí. El nivell de l'aqüífer Carme-Capellades està molt baix i els gorgs gairebé no tenen aigua i ni rallen les fonts.Sense cap restricció. La Fou és un saltant d’aigua de la riera de Tous que es troba a la propietat d’Aubareda, la masia més antiga de la comarca. En el seu recorregut s’hi troben una sèrie de tolls i rierols que tots junts formen un paratge humit en mig d’una població de secà com és Tous.Sense restriccions. És un conjunt de salts d'aigua. Cal deixar el cotxe al poble i seguir la pista a peu.Sense restriccions. La manera més ràpida d’accedir-hi és des de la carretera de Vilaplana a la Febró, a l’alçada del km 25, prop del Mas dels Frares i només s’han de seguir les marques vermelles i blanques d’un GR que, en aquest punt, creua la carretera camí d’Arbolí.L'accés amb vehicle està prohibit. S’hi pot arribar des d’Ulldemolins pel GR-171, passant per l’ermita de Santa Magdalena, direcció al Pi de la Carabasseta, des d’on s’agafa un sender que baixa fins a aquest indret.L’accés de vehicles motoritzats està regulat als Estrets d'Arnes, per Biarnets. A l’entrada, s’ha habilitat un aparcament per a turismes i motocicletes i té un cost de 5 euros.L’accés de vehicles motoritzats està regulat al Toll del Vidre, pel Parc Natural dels Ports. A l’entrada, s’ha habilitat un aparcament per a turismes i motocicletes i té un cost de 5 euros.Prohibit el bany. A més, s’ha de pagar una ecotaxa de 2,5 euros abans d’entrar al camí per accedir-hi. Cal arribar-hi a peu i es triga una hora i escaig.Aforament limitat i obligació de reservar anticipadament. L’accés costa 5 euros (menors 12 anys gratuït, però cal reservar igualment). Dels aparcaments fins al primer dels set gorgs la distància oscil·la entre els 2 i els 4 km. Més informació i reserves, en aquest enllaç. Sense restriccions. L’aparcament més proper és a l’alberg de la Ruta del Ferro.Bany prohibit. Tot i que s’ha popularitzat el nom de Gorg de la Sort (nom inventat), el nom autèntic és Gorg de l’Olla. És àmbit del Parc Natural del Montseny i no s’hi pot banyar, com a la resta de la riera de Martinet i riera d’Avencó. Més informació en aquest enllaç Sense restriccions. Fàcil accés a peu.són les habituals i permanents durant tot l’estiu. Les mesures poden ser encara més restrictives, però de manera puntual, en episodis forts de calor i a causa del risc d'incendi.

Arxiu NacióDigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor