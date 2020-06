VÍDEO Albiol, enxampat a València mirant un partit de bàsquet

"Si no heu pogut veure els vostres avis perquè viuen a una altra regió sanitària, mala sort, jo me'n vaig a VALÈNCIA a veure un partit de bàsquet."



La teva conducta és un perill públic. #AlbiolDimissió pic.twitter.com/5oFDsoHpru — Andrés da Silva (@asj_dasilva) June 17, 2020

Albiol apareixent a València veient un partit d'ACB amb un altre regidor del PP a porta tancada en plena quarantena i fase 2. Privilegis d'aquells que sempre s'han cregut superiors i impunes.pic.twitter.com/FKmySaUeE2 — Joan Mangues (@jmangues) June 17, 2020

Doncs jo els multava, perquè... Les lleis són per tots no? I ell diria que no es pot moure de l'àrea metropolitana de Barcelona...... — dolotf 🏠🌈♥️🌹 (@DOLOTF) June 17, 2020

Home a veure si no podran fer el q els hi dongui la gana q per això tenen el seu cortijo en forma de país. — lasertag (@marcriera80) June 17, 2020

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va ser al Pavelló Font de Sant Lluís de València com a espectador del Joventut - Barça. Aquest era el primer partit de la fase final de l'ACB, que disputa un format especial íntegrament a València per decidir el campió de la competició.En un moment del partit, les càmeres de Movistar+ va enfocar Albiol, que ha rebut múltiples crítiques a les xarxes socials per haver-se desplaçat fins al País Valencià pel bàsquet.

