La PAH i els sindicats d'habitatge aturen el primer desnonament de la «nova normalitat»

Els jutjats han reactivat l'amenaça dels desnonaments, després que la majoria de processos de desallotjament quedessin en suspens durant l'epidèmia de coronavirus. Avui, però, l'emergència habitacional s'ha tornat a evidenciar a L'Hospitalet de Llobregat, on el fons voltor Cerberus volia desallotjar la Liliana i els seus dos fills menors d'edat d'un pis de la seva propietat. Era el primer desnonament, o almenys el primer visible i mediàtic, de la "nova normalitat".Les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i els sindicats d'habitatge de tot el país han convocat una concentració a les portes de l'immoble per evitar el desnonament i han aconseguit el seu objectiu. La comitiva judicial no hi ha pogut accedir i, per tant, el llançament s'ha ajornat.La Liliana assegura que és víctima d'una estafa i que pagava 350 euros al mes per una habitació del pis a una persona que es va presentar com a propietària. En realitat, però, aquesta persona havia ocupat il·legalment el pis.Amb l'arribada de l'epidèmia, la dona va perdre la feina de netejadora que feia sense contracte i ara veu com no es pot acollir a la suspensió de desnonaments dictada pel govern espanyol. La nova normativa preveu que se'n puguin beneficiar tots aquells que puguin demostrar vulnerabilitat provocada per la crisi de la Covid-19 i deixa fora les persones que treballen en l'economia submergida , com la Liliana.La família sí que es podria beneficiar de la llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, aprovada per la Generalitat i que preveu que els grans propietaris hagin de negociar un lloguer social amb les famílies vulnerables abans de desnonar, encara que siguin ocupes. A la pràctica, però, els jutges no aturen les demandes de desnonament encara que no hi hagi oferta de lloguer social. Les sancions que es puguin interposar als grans tenidors, doncs, són l'única via per pressionar amb l'objectiu d'obrir negociacions.El de la Liliana és el primer dels molts desnonaments que es reactivaran amb l'aixecament de l'estat d'alarma. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arreu del país se n'han paralitzat 788 durant l'epidèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor