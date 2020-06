Telefónica i Atresmedia creen una productora audiovisual per competir amb Netflix i HBO

La Comissió Europea ha donat llum verda a l'aliança entre Telefónica i Atresmedia per crear una productora de contingut audiovisual, participada al 50% pels dos grups. Buendía Estudios neix, segons apunten diverses fonts consultades per altres mitjans, per competir directament amb gegants del mercat com Netflix i HBO, que produeixen i distribueixen contingut -tot i que HBO forma part del conglomerat de la Warner-.La direcció operativa de la nova productora estarà a càrrec d'Ignacio Corrales, director general d'Atresmedia Studios, un dels màxims responsables de productes audiovisuals com La casa de papel, Fariña i Vis a Vis. Corrales estarà acompanyat per Domingo Corral, un dels màxims dirigents de la secció de sèries i pel·lícules de Movistar Plus, procedent doncs, de Telefónica. Les dues empreses ompliran el consell d'administració de la productora de manera paritària i amb tres seients per a cadascú.Segons l'executiu europeu, aquesta aliança "no suposa un problema per a la competència" perquè ni l'empresa conjunta ni les dues empreses per separat es podran "aprofitar" de la seva posició en el mercat i "no facilitarà la coordinació entre les dues empreses en els mercats en què participen de manera separada". La nova productora vol crear i distribuir contingut audiovisual en espanyol arreu del món.

